Bãi tắm top 100 thế giới trên vịnh Hạ Long đưa vào khai thác cuối tháng 6

Từng được bình chọn nằm trong nhóm những bãi tắm đẹp nhất thế giới, bãi tắm Soi Sim trên vịnh Hạ Long đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sớm đón khách trở lại sau nhiều năm tạm dừng hoạt động.



Bãi tắm Soi Sim đang hoàn tất các điều kiện để mở lại ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ghi nhận của Thanh Niên, toàn bộ khu vực bãi tắm Soi Sim đã được chỉnh trang đồng bộ với bãi cát trắng trải dài, hệ thống chòi nghỉ ven biển, lối đi bộ men theo chân núi đá vôi và các công trình dịch vụ được cải tạo khang trang. Không gian xanh bao quanh bãi tắm vẫn được giữ gần như nguyên trạng, tạo cảm giác hài hòa giữa thiên nhiên và hạ tầng phục vụ du lịch.

Bãi tắm Soi Sim với đầy đủ các điều kiện để hoạt động trở lại ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đại diện Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, thống nhất báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục pháp lý và điều kiện an toàn đối với Dự án Khu bảo tồn động, thực vật trên đảo Soi Sim.

Mục tiêu là sớm đưa bãi tắm Soi Sim vào phục vụ khách du lịch ngay trong mùa cao điểm hè năm nay.

Hạ tầng phục vụ du khách trên đảo Soi Sim đã được cải tạo ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo quy hoạch hiện hành, bãi tắm Soi Sim là điểm du lịch thuộc hành trình VHL2 trên vịnh Hạ Long theo Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 19.7.2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là một hợp phần thuộc Dự án Khu bảo tồn động, thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim.

Trên đảo bố trí các cầu gỗ để du khách dạo bước tham quan đảo ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Từ năm 2020, bãi tắm Soi Sim phải tạm dừng đón khách để dự án hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Trong suốt thời gian này, điểm đến nổi tiếng từng thu hút đông đảo du khách quốc tế gần như "ngủ quên" giữa lòng di sản.

Việc tái mở cửa bãi tắm Soi Sim được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho bãi tắm Ti Tốp - điểm đến đang thường xuyên quá tải vào mùa du lịch cao điểm. Đồng thời, du khách sẽ có thêm lựa chọn nghỉ ngơi, tắm biển và khám phá hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng của vịnh Hạ Long.

Không chỉ sở hữu bãi cát đẹp và làn nước trong xanh, bãi tắm Soi Sim còn nằm giữa không gian núi đá vôi hùng vĩ, bao quanh là thảm thực vật nguyên sinh phong phú. Đây là lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên khác biệt so với nhiều điểm tham quan hiện nay trên vịnh Hạ Long.

Đảo Soi Sim đang hồi sinh sau bão Yagi ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo kế hoạch, nếu các thủ tục được hoàn tất đúng tiến độ, bãi tắm Soi Sim sẽ chính thức đón khách trở lại vào cuối tháng 6. Sự trở lại của điểm đến này không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao năng lực phục vụ của vịnh Hạ Long trong mùa hè 2026.

Vài ngày trước, Soi Sim được tổ chức Corona (Hoa Kỳ) đưa vào cẩm nang thường niên "Corona Beach 100 năm 2026", danh sách tôn vinh 100 bãi biển đẹp và đáng trải nghiệm nhất thế giới.