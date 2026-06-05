Ngắm cánh buồm đỏ đầy hoài niệm trên vịnh Hạ Long

Từng là ký ức quen thuộc của người dân và du khách một thời, nhưng vì nhiều lý do, những cánh buồm đỏ của thuyền gỗ trên vịnh Hạ Long đã được thay bằng tàu thuyền sơn trắng hiện đại hơn. Tưởng như không bao giờ gặp lại, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức chấp thuận chủ trương đưa sản phẩm thuyền buồm đỏ ba vách hoạt động ven bờ Hạ Long. Hình ảnh những cánh buồm quen thuộc một thời bất ngờ hiện diện trên vịnh, thu hút du khách.
Thuyền ba vách vốn là loại thuyền đánh cá cổ đặc trưng của Quảng Ninh, nổi tiếng nhờ cấu trúc buồm đặc biệt cho phép chạy ngược gió, điều hiếm thấy trong kỹ thuật thuyền buồm dân gian. Tên gọi "ba vách" (hay ba vát) xuất phát từ kỹ thuật đóng thuyền độc đáo khi thân thuyền được ghép từ ba tấm ván gỗ lớn ở mỗi bên mạn. Kết cấu này tạo nên sự vững chắc, giúp thuyền giữ thăng bằng và ổn định vượt trội trước những con sóng trên vịnh.
Điểm nhận diện đặc trưng nhất chính là cánh buồm mang hình dáng cánh dơi. Trong quá khứ, những cánh buồm này thường được nhuộm bằng củ nâu để tăng độ bền dưới tác động của nắng gió và nước biển. Kỹ thuật điều khiển buồm cũng là một nghệ thuật với nhiều tư thế khác nhau: Buồm dựng kiểu "cánh tiên" khi chạy xuôi gió, "pha chằng" khi gió ngang, và "vát 2 buồm" khi phải đối mặt với dòng nước ngược.
Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 22 triệu lượt khách, trong đó khoảng 5,2 triệu lượt khách quốc tế; riêng du lịch tàu biển dự kiến đón hơn 150.000 du khách thông qua khoảng những chuyến tàu đăng ký cập cảng. Các chiếc thuyền buồm đỏ ba vách sẽ là một trong những sản phẩm du lịch mới giúp hiện thực hóa mục tiêu này
ẢNH: BÙI VĂN HẢI
Cánh buồm đỏ nổi bật giữa sắc xanh vịnh Hạ Long
ẢNH: BÙI VĂN HẢI
Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long. Giữa sự phát triển mạnh mẽ của những siêu du thuyền hiện đại và sang trọng, việc đưa những cánh buồm truyền thống trở lại đã tạo nên một dấu son trong phát triển bền vững của du lịch Quảng Ninh.
Bình luận (0)