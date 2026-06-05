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Du lịch Khám phá

Ngắm cánh buồm đỏ đầy hoài niệm trên vịnh Hạ Long

Bùi Văn Hải
Bùi Văn Hải
05/06/2026 10:58 GMT+7

Giữa biển trời và núi đá vôi xanh ngút ngàn là màu đỏ của cánh buồm ba vách. Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long trong sắc thái mới đang thu hút du khách những ngày hè năm nay.

Từng là ký ức quen thuộc của người dân và du khách một thời, nhưng vì nhiều lý do, những cánh buồm đỏ của thuyền gỗ trên vịnh Hạ Long đã được thay bằng tàu thuyền sơn trắng hiện đại hơn. Tưởng như không bao giờ gặp lại, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức chấp thuận chủ trương đưa sản phẩm thuyền buồm đỏ ba vách hoạt động ven bờ Hạ Long. Hình ảnh những cánh buồm quen thuộc một thời bất ngờ hiện diện trên vịnh, thu hút du khách.

Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Cánh buồm đỏ mang nhiều hoài niệm bất ngờ xuất hiện trên vịnh Hạ Long những ngày gần đây

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Thuyền ba vách vốn là loại thuyền đánh cá cổ đặc trưng của Quảng Ninh, nổi tiếng nhờ cấu trúc buồm đặc biệt cho phép chạy ngược gió, điều hiếm thấy trong kỹ thuật thuyền buồm dân gian. Tên gọi "ba vách" (hay ba vát) xuất phát từ kỹ thuật đóng thuyền độc đáo khi thân thuyền được ghép từ ba tấm ván gỗ lớn ở mỗi bên mạn. Kết cấu này tạo nên sự vững chắc, giúp thuyền giữ thăng bằng và ổn định vượt trội trước những con sóng trên vịnh.

Điểm nhận diện đặc trưng nhất chính là cánh buồm mang hình dáng cánh dơi. Trong quá khứ, những cánh buồm này thường được nhuộm bằng củ nâu để tăng độ bền dưới tác động của nắng gió và nước biển. Kỹ thuật điều khiển buồm cũng là một nghệ thuật với nhiều tư thế khác nhau: Buồm dựng kiểu "cánh tiên" khi chạy xuôi gió, "pha chằng" khi gió ngang, và "vát 2 buồm" khi phải đối mặt với dòng nước ngược.

Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 2.

Được chế tác từ nguyên mẫu “thuyền ba vát” cổ vùng Quảng Yên, những cánh buồm đỏ mang dáng vẻ cổ kính, hòa cùng nhịp điệu gió nước, tạo nên hiệu ứng thị giác giàu xúc cảm, khắc họa ký ức đời sống cư dân miền biển xưa, qua đó kết nối du khách với văn hóa bản địa lâu đời của vùng di sản

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 3.

Chị Hà Hậu, người dân sinh sống tại Hạ Long, có cơ hội du ngoạn trên chiếc thuyền "cổ tích" chia sẻ "như từ trong sách vở bước ra". "Thế hệ 8x, 9x chỉ biết đến những chiếc thuyền căng buồm đỏ này trên những trang sách, nhưng nay được chứng kiến tận mắt và trải nghiệm thật thú vị", chị nói

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 4.
Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 5.
Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 6.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 22 triệu lượt khách, trong đó khoảng 5,2 triệu lượt khách quốc tế; riêng du lịch tàu biển dự kiến đón hơn 150.000 du khách thông qua khoảng những chuyến tàu đăng ký cập cảng. Các chiếc thuyền buồm đỏ ba vách sẽ là một trong những sản phẩm du lịch mới giúp hiện thực hóa mục tiêu này

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 7.

Cánh buồm đỏ thắm trong ký ức người dân Hạ Long

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 8.

Một góc vịnh Hạ Long với ba chiếc thuyền buồm đỏ phía xa

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 9.

Thuyền buồm đỏ đã chạy thử nghiệm từ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sắp tới sẽ có tour qua miền di sản được chính thức triển khai

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 10.
Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 11.
Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 12.

Cánh buồm đỏ nổi bật giữa sắc xanh vịnh Hạ Long

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 13.
Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 14.
Ngắm cánh buồm đỏ ký ức trên nền xanh thẳm của vịnh Hạ Long - Ảnh 15.

Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long. Giữa sự phát triển mạnh mẽ của những siêu du thuyền hiện đại và sang trọng, việc đưa những cánh buồm truyền thống trở lại đã tạo nên một dấu son trong phát triển bền vững của du lịch Quảng Ninh.

 

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