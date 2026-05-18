Bài toán du học thời visa thắt chặt và chi phí tăng cao

Ông J. David Armstrong, Jr., Chủ tịch danh dự ĐH Keiser Việt Nam, phát biểu tại sự kiện ẢNH: NGỌC LONG

Sáng 18.5, trao đổi với Thanh Niên bên lề lễ ký biên bản ghi nhớ giữa ĐH Keiser Việt Nam (KUV), Trường Kinh doanh Sài Gòn (SBS) và Trường quốc tế Sedbergh Vietnam ở TP.HCM, ông J. David Armstrong, Jr., Chủ tịch ĐH Keiser Việt Nam, cho biết việc du học đang ngày càng trở nên thách thức, một phần vì phí di chuyển, sinh hoạt phí tăng cao sau những ảnh hưởng của giá xăng dầu - đặc biệt ở Mỹ.

Báo cáo Emerging Futures (Xu hướng tương lai) phiên bản thứ 9 công bố bởi IDP hồi giữa tháng 5 cũng chỉ ra rằng, top 3 lý do khiến học sinh, sinh viên không muốn du học nữa đều liên quan tới yếu tố tài chính, nổi bật là học phí hiện nay vượt quá khả năng tài chính (50% người khảo sát đồng tình), sinh hoạt phí trở nên quá đắt đỏ (35%) và lệ phí xin visa du học quá cao (27%).

Hai nguyên do còn lại là việc xin visa du học khó khăn (26%) và các lựa chọn học tập trong nước ngày càng hấp dẫn hơn (14%).

Đây là kết quả khảo sát hơn 5.800 người học từ 118 quốc gia, vùng lãnh thổ được thực hiện từ đầu tháng 3 tới cuối tháng 4 vừa qua. Nhóm tham gia khảo sát gồm người học tiềm năng, bị từ chối, đang ứng tuyển chương trình đào tạo ở nước ngoài, đang du học và đã tốt nghiệp. Trong nhóm này, có 150 học sinh và sinh viên Việt Nam.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra thêm rằng, khả năng xin visa hiện đã trở thành yếu tố sàng lọc ứng viên tiềm năng ngay từ đầu, thay vì là trở ngại ở cuối con đường nộp hồ sơ du học. "Các rào cản về visa cũng đang gia tăng khi thủ tục khó khăn và lệ phí tăng cao, làm nhiều sinh viên phải thay đổi điểm đến hoặc trì hoãn quyết định du học, thậm chí góp phần gia tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên từ bỏ hoàn toàn ý định du học", báo cáo nêu.

Báo cáo mới do Studyportals, Oxford Test of English và NAFSA công bố thì cung cấp góc nhìn từ hơn 250 trường ĐH trên toàn cầu. Trong đó, cơ sở giáo dục tại các điểm đến truyền thống gồm Mỹ, Canada, Úc, Anh đều ghi nhận số lượng tuyển sinh kỳ xuân sụt giảm, cả ở bậc ĐH và sau ĐH.

Khi được hỏi cụ thể, 73% trường cho rằng các chính sách hạn chế từ chính phủ và khó khăn trong việc xin visa là lý do chính dẫn tới tình cảnh này, trong khi 49% nêu lý do liên quan tới học phí và phí sinh hoạt chưa hợp lý trong bối cảnh hiện nay. "Sự bất ổn liên quan đến visa, chi phí gia tăng và các chính sách thiếu ổn định đã gây ảnh hưởng đáng kể", báo cáo nêu.

Các yếu tố trên thúc đẩy KUV - chương trình liên kết đào tạo với ĐH Keiser tại Florida (Mỹ) - năm ngoái ra mắt lộ trình 4 năm đào tạo ngay ở Việt Nam, thay vì chỉ dừng ở việc 2 năm học tại Việt Nam và 2 năm chuyển tiếp tới Mỹ như trước để nhận bằng cử nhân từ trường này. Phương án trên giúp sinh viên tiết kiệm tới 70-80% chi phí nếu so với việc sang Mỹ học 4 năm liền, theo ông Armstrong.

Báo cáo của IDP cũng chỉ ra xu hướng tương tự, cho biết các chương trình giáo dục xuyên quốc gia (TNE) đang ngày càng được người học tiềm năng quan tâm. Trong đó, 52% người tham gia khảo sát chia sẻ sẵn sàng chọn học ở cơ sở quốc tế của các trường ĐH nước ngoài, theo sau là các chương trình liên kết đào tạo (51%). Báo cáo của Studyportals cũng cho biết, có tới 30% ĐH đang tìm cách mở rộng các chương trình trực tuyến - một hình thức TNE khác.

Các phương án nêu trên đều giúp học sinh, sinh viên lấy bằng cấp quốc tế ngay ở Việt Nam.

Ông Armstrong chia sẻ thêm, học sinh hiện nay dù tốt nghiệp ở các trường công lập hay tư thục và quốc tế đều có khả năng thích nghi khá tốt với chương trình đào tạo của nước ngoài. Tuy nhiên, điểm hạn chế của một số bạn là năng lực tiếng Anh chưa phù hợp với môi trường học thuật, bởi yêu cầu của bậc phổ thông sẽ khác biệt so với ĐH quốc tế. Ngoài ra, các bạn cũng cần phải trau dồi kiến thức nền tảng của một số môn khoa học cơ bản và toán.

Lễ ký kết hợp tác giữa 3 cơ sở giáo dục: ĐH Keiser Việt Nam (KUV), Trường Kinh doanh Sài Gòn (SBS) và Trường quốc tế Sedbergh Vietnam ở TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG