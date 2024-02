Bài trừ tà đạo 'Bà cô Dợ' tự xưng sinh ra Chúa để truyền dị giáo

Cùng với sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội, các tổ chức dị giáo như "Đức chúa trời mẹ", "Ân điển cứu rỗi", "Tia chớp phương Đông", "Bà cô Dợ", "Giê sùa"… đã xâm nhập vào các tỉnh miền núi phía bắc và gây nhiều hệ lụy đến tình hình an ninh trật tự địa bàn. Trong số này, nổi bật lên là "Bà cô Dợ" đã xuyên tạc kinh thánh, tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động bất hợp pháp.

Công an tuyên truyền pháp luật, khuyên người dân tránh xa tà đạo tại bản Co Pục (xã Hua Thanh, H.Điện Biên, Điện Biên) TRẦN CƯỜNG

Nói về nguồn gốc của "Bà cô Dợ", đại úy Giàng A De, Phó đội trưởng Đội An ninh tôn giáo, thuộc Phòng An ninh nội địa (PA02) Công an tỉnh Điện Biên, cho hay người này tên thật là Vừ Thị Dợ (47 tuổi) hiện định cư ở Mỹ. Người phụ nữ này tự xưng đã đẻ 4 người con, trong đó con út của mình là Chúa.

Dợ còn dùng YouTube để tuyên truyền, cho rằng trong mơ, mình đã được lên thiên đàng, được gặp 12 thiên sứ và được giao sứ mệnh đưa tin cho khắp thế gian. Ngoài ra, Dợ còn tuyên truyền con trai mình là Chúa, do vậy sẽ cai trị thế gian trong 1.000 năm.

"Những giấc mơ và câu chuyện của bà Dợ là bịa đặt, ảo tưởng, không đúng với bản chất của kinh Thánh. Dợ bịa đặt để lôi kéo người khác tham gia tà đạo của mình", đại úy De nói.

Theo đại úy De, nhóm tà đạo này lợi dụng tâm lý của người dân tộc thiểu số và hoàn cảnh khó khăn của họ để tài trợ tiền, lợi ích vật chất để lôi kéo người dân, do đó thu hút được nhiều người, đặc biệt là người dân tộc Mông.

Đại úy Giàng A De, Phó đội trưởng Đội An ninh tôn giáo TRẦN CƯỜNG

Sau khi lôi kéo được thành viên, nhóm dị đạo này tạo các phòng họp online trên mạng để trao đổi với nhau, hoặc lập những nhóm kín trên ứng dụng Facebook để truyền bá văn hóa lệch lạc.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, nắm tình hình từ sớm, từ xa, năm 2017, ngay khi tà đạo này mới xâm nhập, Công an tỉnh Điện Biên đã rà soát, tuyên truyền, vận động người dân để bài trừ.

Hơn 300 buổi họp với hơn 26.000 người dân được Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các bên liên quan tổ chức nhằm tuyên truyền về bản chất mê tín, phản động của các tà đạo và vận động người dân không tin theo. Cạnh đó, 100% hộ dân theo tà đạo "Bà cô Dợ" được tham gia đối thoại, nói ra tâm tư, nguyện vọng và nghe công an giải thích, vận động từ bỏ.

Trung tá Giàng A Minh, Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Điện Biên TRẦN CƯỜNG

Công an tỉnh Điện Biên cũng đã răn đe 247 đối tượng cầm đầu, xử lý 2 đối tượng về hành vi tuyên truyền thông tin sai sự thật và thu giữ 17 cuốn tài liệu tuyên truyền dị giáo "Bà cô Dợ" do các đối tượng tự soạn thảo, in ấn cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Với nỗ lực này, 864 hộ theo "Bà cô Dợ" được khai thông, tà đạo "Bà cô Dợ" bị xóa bỏ hoàn toàn trên địa bàn.

Trung tá Giàng A Minh, Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Điện Biên, cho hay phần lớn người bị lôi kéo đi theo tà đạo là người dân tộc thiểu số, trình độ hiểu biết hạn chế, chưa phân biệt đâu là kinh thánh chính thống, đâu là kinh thánh bị bóp méo. Do vậy, việc tuyên truyền, vận động ban đầu gặp rất nhiều khó khăn.

Công an cho người dân ở xã Huổi Lếch (H.Mường Nhé, Điện Biên) ký cam kết không tham gia tà đạo CÔNG AN CUNG CẤP

Sau nhiều năm trực tiếp xuống bản, "mưa dầm thấm lâu", lực lượng chức năng đã giúp bà con hiểu đâu là kinh thánh chính thống, đâu là kinh xuyên tạc, phản động mà tránh xa để yên tâm sản xuất, làm ăn, phát triển kinh tế.

Theo trung tá Minh, đến nay, phần lớn các hộ đã nhận thức được, cam kết từ bỏ dị giáo, tà đạo, tránh xa "Bà cô Dợ" và đã về sinh hoạt theo các tôn giáo chính thống được nhà nước công nhận.