Bái vọng tác giả Truyện Kiều - Thơ của Lê Thiếu Nhơn

Hồn Nguyễn Du chắc gì ở Nghi Xuân
Ông vẫn theo Thúy Kiều đời phiêu dạt
Ông đứng ngoài 3.254 câu thơ
Mà mỗi chữ vẫn gieo một giọt khóc
Tố Như có phút thư nhàn nào đâu
Tú Bà đẫy đà bức màn son phấn
Sở Khanh cười khẩy trò đùa số phận
Từ Hải lầm lạc uất hận không tan
Kỷ nguyên số âu lo người bạc mệnh
Hoạn Thư giả vờ bày trận đánh ghen
Sư Giác Duyên gõ mõ sân chùa lạnh
Mùa lau lách khắc khoải sông Tiền Đường
Thắp nén hương trầm bái vọng chiều xưa
Mấy khúc đoạn trường đừng ai nhắc lại
Ba trăm năm lẻ mờ xa cát bụi
Hồn Nguyễn Du thao thức tại nhân gian.
Bình luận (0)