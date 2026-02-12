Bái vọng tác giả Truyện Kiều - Thơ của Lê Thiếu Nhơn

Hồn Nguyễn Du chắc gì ở Nghi Xuân

Ông vẫn theo Thúy Kiều đời phiêu dạt

Ông đứng ngoài 3.254 câu thơ

Mà mỗi chữ vẫn gieo một giọt khóc

Tố Như có phút thư nhàn nào đâu

Tú Bà đẫy đà bức màn son phấn

Sở Khanh cười khẩy trò đùa số phận

Từ Hải lầm lạc uất hận không tan

Kỷ nguyên số âu lo người bạc mệnh

Hoạn Thư giả vờ bày trận đánh ghen

Sư Giác Duyên gõ mõ sân chùa lạnh

Mùa lau lách khắc khoải sông Tiền Đường

Thắp nén hương trầm bái vọng chiều xưa

Mấy khúc đoạn trường đừng ai nhắc lại

Ba trăm năm lẻ mờ xa cát bụi

Hồn Nguyễn Du thao thức tại nhân gian.