Baldur's Gate 3 đã phát hành trên Xbox

Theo VGC, sau một thời gian chờ đợi, phiên bản dành cho Xbox Series X/S của tựa game Baldur's Gate 3 cuối cùng đã chính thức phát hành. Như nhà phát triển Larian đã cam kết trước đó, phiên bản Xbox của game nhập vai được giới phê bình đánh giá cao đã được tiết lộ trong sự kiện The Game Awards 2023.

Tại sự kiện, trò chơi đã được bổ sung vào Xbox Store, đặc biệt, Baldur's Gate 3 cũng đã giành được giải thưởng danh giá "Game of the Year". Tựa game đã được đề cử đến 8 giải thưởng tại The Game Awards năm nay, một con số ấn tượng mà chỉ có Alan Wake 2 mới sánh bằng.

Baldur's Gate 3 đã phát hành phiên bản cho máy Xbox VGC

Baldur's Gate 3 đã được phát hành cho nền tảng Windows PC vào tháng 8 và cho PlayStation 5 và Mac sau đó một tháng. Tựa game này là một trong những trò chơi được giới phê bình đánh giá cao nhất thế hệ hiện tại và nó cũng là một thành công lớn về mặt thương mại.

Larian đã thông báo vào tháng trước rằng trò chơi sẽ có phiên bản Deluxe vật lý, dự kiến được phát hành vào quý 1 năm sau và sẽ có sẵn trên các nền tảng Xbox Series X, PlayStation 5 và PC với giá 79,99 USD (tương đương 1,9 triệu đồng).

Phiên bản Deluxe sẽ có một số bổ sung như bản sao vật lý, bản đồ thế giới, nhạc nền, áp phích Mind Flayer, hộp Deluxe được thiết kế phù hợp với 'hộp lớn' của phiên bản PC trước đó, 32 nhãn dán và hai bản vá.

Tháng trước, Swen Vincke - người sáng lập và CEO của Larian - cho biết rất vinh dự khi trò chơi của studio đã nhận được hàng loạt đề cử cho các giải thưởng tại The Game Awards 2023.