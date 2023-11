Sony công bố The Last of Us Part II Remastered cho PlayStation 5

Theo Engadget, một phiên bản làm lại của The Last Of Us Part II sẽ ra mắt trên PlayStation 5 vào tháng 1 năm sau, thông tin được đưa ra dựa trên một đoạn giới thiệu bị rò rỉ đã được Sony xác nhận gần đây.

Phiên bản làm lại mới của tựa game đình đám nói về cuộc phiêu lưu zombie hậu tận thế sẽ sớm có mặt trên PlayStation 5 và mang đến những nâng cấp như thời gian tải nội dung đầu game nhanh hơn, đồ họa 4K ở chế độ Fidelity (chất lượng hình ảnh cao nhất có thể) của máy console, tốc độ khung hình 60FPS, hỗ trợ HDR, âm thanh được cải thiện, một số cải tiến về vật lý và môi trường và liên kết đầy đủ với tay cầm không dây DualSense mới của máy chơi game.

The Last of Us Part II Remastered sắp ra mắt vào đầu năm sau SONY

Ngoài việc cải thiện nhiều khía cạnh về chất lượng, The Last of Us Part II Remastered cũng sẽ mang đến một chế độ sinh tồn hoàn toàn mới có tên ‘No Return’, cho phép người chơi điều khiển nhiều nhân vật khác nhau, mỗi nhân vật đều có những đặc điểm của riêng và người chơi phải duy trì sự sống càng lâu càng tốt. Thậm chí, người chơi sẽ có thể cạnh tranh với nhau trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Ngoài ra, phiên bản làm lại cũng sẽ có các phiên bản đầu tiên của ba cấp độ mới không có trong trò chơi gốc gọi là Lost Levels, một số nội dung bổ sung, gồm các đoạn cắt cảnh, vũ khí và trang phục mới.

Phiên bản làm lại được nâng cấp của The Last of Us Part II (được phát hành lần đầu tiên vào năm 2020) sẽ được chính thức phát hành vào ngày 19.1.2024 trên máy PlayStation 5.