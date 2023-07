Phiên bản làm lại của The Last of Us Part 2 sẽ sớm ra mắt

Theo Insider Gaming, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhà soạn nhạc Gustavo Santaolalla của The Last of Us, ông đã ám chỉ rằng The Last of Us Part 2 sẽ có một phiên bản làm lại.

Cụ thể hơn, Santaolalla cho biết rằng người chơi sẽ có thể yêu cầu các bài hát mà họ mong muốn trong phiên bản mới của trò chơi. Mặc dù ông không đề cập rõ ràng rằng sẽ có một phiên bản The Last of US Part 2 Remaster, nhưng gợi ý nhỏ này từ nhà soạn nhạc có thể khiến những người hâm mộ trò chơi suy đoán về tương lại của The Last of Us 2.

Phiên bản làm lại của The Last of Us Part 2 có thể sẽ sớm ra mắt Sony

Bên cạnh đó, tính năng mới cũng có thể là một phần trong phiên bản Director’s Cut (phiên bản có nội dung khác và được thay đổi theo ý của đạo diễn) của trò chơi. Dù thế nào đi chăng nữa, nhiều khả năng sẽ có một phiên bản mới của trò chơi sắp được ra mắt.

Trong những năm gần đây, Sony đã phát hành một số phiên bản Director’s Cut, chẳng hạn như Director’s Cut của Ghost of Tsushima và của Death Stranding đều sẽ đến với PlayStation 5.

Với sự thành công của loạt phim The Last of Us của kênh HBO và phiên bản nhiều người chơi The Last of Us từng bị trì hoãn nhiều đang được phát triển, Director’s Cut cho phần 2 sẽ là điều hợp lý để tận dụng thành công gần đây của thương hiệu.