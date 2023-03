Cấu hình phần cứng để chơi The Last of Us Part I đã lộ diện

Theo Neowin, The Last of Us Part I là trò chơi độc quyền của PlayStation mới nhất sắp đến với nền tảng PC. Đây là phiên bản làm lại của trò chơi gốc từng phát hành năm 2013 và phiên bản dành cho PlayStation 5 đã ra mắt vào tháng 9 năm ngoái.

Với việc thời điểm ra mắt vừa được cập nhật gần đây, nhà phát triển Naughty Dog cũng đã tiết lộ toàn bộ yêu cầu về thông số phần cứng cũng như các tính năng dành riêng cho phiên bản PC.

Naughty Dog đã công bố thông số kỹ thuật phần cứng yêu cầu của The Last of Us Part I Naughty Dog

Theo đó, phiên bản PC sẽ hỗ trợ bản nâng cấp của các công nghệ AMD FSR 2.2 và NVIDIA DLSS, cũng như một loạt các tùy chọn thiết lập phím điều khiển và đồ họa có thể điều chỉnh. Ngoài ra, trò chơi cũng sẽ hỗ trợ độ phân giải 4K và màn hình siêu rộng (21:9 và 32:9), cũng như âm thanh 3D.

Những người chơi sử dụng tay cầm DualSense của Sony trên PC cũng có thể trải nghiệm tính năng rung phản hồi (Haptic Feedback) và cò Trigger giống như phiên bản PlayStation. Để thực hiện điều này, người chơi cần có dây với máy tính.

Theo Naughty Dog, hệ thống chỉ cần trang bị card đồ họa RX 470 hoặc GTX 970 để đáp ứng các thông số phần cứng tối thiểu. Tuy nhiên, có một yêu cầu đáng lưu ý là trò chơi cần một không gian lưu trữ khá lớn lên đến 100 GB và phải hoạt động trên ổ SSD để đảm bảo tốc độ xử lý dữ liệu được nhanh nhất.

Những mức yêu cầu phần cứng của trò chơi Naughty Dog

The Last of Us Part I sẽ đến với cả Steam và Epic Games Store vào ngày 28.3. Người hâm mộ đã có thể đặt hàng trước với giá 59,99 USD (khoảng 1,4 triệu đồng). Sony cũng đang cung cấp trực tiếp phiên bản giới hạn Firefly với giá 99,99 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) đi kèm với hộp đựng SteelBook, bản in truyện tranh American Dreams và quà tặng trong trò chơi.