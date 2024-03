Baldur's Gate 3: Dấu chấm hết cho hành trình của Larian Studios

Theo GadgetMatch, Larian Studios, nhà phát triển nổi tiếng với trò chơi Baldur's Gate 3, vừa đưa ra thông báo gây bất ngờ cho cộng đồng game thủ. Theo đó, studio này sẽ không phát triển thêm bất kỳ DLC, gói mở rộng hay phần tiếp theo nào cho Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 là trò chơi nhập vai theo lượt lấy bối cảnh thế giới Dungeons & Dragons, đã gặt hái thành công vang dội kể từ khi ra mắt vào năm 2023. Với lối chơi hấp dẫn, đồ họa ấn tượng và cốt truyện lôi cuốn, Baldur's Gate 3 đã được vinh danh là ‘Game of The Year’ tại lễ trao giải thưởng danh giá The Game Award 2023.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của người hâm mộ, Larian Studios đã quyết định dừng cuộc hành trình của họ với Baldur's Gate. Quyền sở hữu thương hiệu Baldur's Gate sẽ được trao trả lại cho Wizards of the Coast, nhà phát triển ban đầu của loạt game huyền thoại này.

Lý do cho quyết định này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, sau thành công vang dội của Baldur's Gate 3, Larian Studios muốn tập trung vào một dự án mới. Nhà sáng lập studio Swen Vincke đã úp mở rằng đây có thể là một thương hiệu đã có tiếng tăm hoặc một sản phẩm trí tuệ hoàn toàn mới.

Quyết định của Larian Studios có thể khiến nhiều người hâm mộ Baldur's Gate 3 thất vọng. Tuy nhiên, nó lại đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho Larian Studios và ngành game nói chung. Đồng thời cũng là cơ hội để nhà phát triển tập trung vào dự án mới, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đột phá và thú vị hơn nữa cho người chơi.