Theo ông Võ Huy Cường, Bamboo Airways đặt mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 là khôi phục và mở rộng đội bay, tập trung tăng quy mô thêm 8 - 10 tàu bay mỗi năm, hướng tới mục tiêu đưa đội bay trở lại quy mô 40 tàu bay vào năm 2030.

Tuy nhiên, chiến sự Trung Đông và giá xăng dầu tăng mạnh, tăng chưa biết đến bao giờ khiến ngành hàng không đều khó khăn. Bamboo Airways có thể ít khó khăn hơn do đội bay ít hơn. Nhưng điều mà Bamboo Airways tự tin là có đội ngũ chuyên gia tâm huyết, bám sát tình hình và đưa ra nhiều kịch bản khác nhau. Ông Cường cũng tiết lộ, về dài hạn mục tiêu phát triển tàu bay của Bamboo lên tới 40 tàu đến 2030 chứ không phải 30 tàu. Còn trong ngắn hạn, Bamboo Airways sẽ đưa ra kế hoạch phù hợp với đội tàu bay. Trong đó, ưu tiên các chuyến bay nội địa, các tuyến dưới 5,5 tiếng trở xuống. Đặc biệt, năm 2026, Năm du lịch quốc gia diễn ra ở Gia Lai, do đó hãng đặt trọng tâm đường bay Hà Nội - Quy Nhơn, Sài Gòn - Quy Nhơn

Ông Võ Huy Cường phát biểu tại tọa đàm ẢNH: NHẬT THỊNH

Quang cảnh tọa đàm

Ông Võ Huy Cường cũng chia sẻ, Bamboo Airways có lợi thế là nằm trong hệ sinh thái vì đã quay trở lại với FLC. Hiện FLC đang hợp tác với các đối tác khác nên Bamboo Airways cũng sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn. Khi các điều kiện về kinh tế, chính trị ổn định hơn, hãng sẽ mở rộng thị trường, và điểm xa hơn là vào thị trường Ấn Độ.

Trước lo ngại giá vé cao có thể ảnh hưởng tới nhu cầu, ông Võ Huy Cường khẳng định, khách sẽ vẫn đi. Ông Cường dẫn chứng, vào giữa tháng 3, giá vé Việt Nam qua châu Âu tăng lên 84 hoặc trên 100 triệu đồng/vé nhưng đều có khách. Thế nhưng, cũng có trường hợp như Philippines không có chuyến bay vì nước họ ưu tiên xăng dầu phục vụ trong nước, hãng bay đến không có nguồn nguyên liệu bay ra. "Trong bối cảnh khó khăn, Chính phủ đang hỗ trợ và sẽ trình Quốc hội về giảm thuế cho xăng dầu trong thời gian tới. Nếu các loại thuế bằng 0 thì các hãng hàng không mới có cơ may sống sót. Một vấn đề khác là các hãng hàng không dù lớn hay nhỏ đều muốn có thể tiếp cận nguồn xăng dầu bình đẳng, minh bạch, công khai", ông Cường đề xuất và cho rằng, du lịch thì muốn thu hút khách thì phải lấy được niềm tin của khách. Không để họ nơm nớp lo bay đến nơi mà không biết khi nào bay về.