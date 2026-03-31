Tình hình hết sức căng thẳng, áp lực ngày càng lớn

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Tổng biên tập Báo Thanh Niên dẫn đề: Để "hạ nhiệt" cơn bão giá xăng dầu trong nước, những ngày qua, Chính phủ đã vận dụng điều khoản trong trường hợp khẩn cấp vì lợi ích quốc gia để giảm thuế môi trường, VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu về 0, triển khai thực hiện chi tạm ứng 8.000 tỉ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025... Nếu không có những giải pháp quyết liệt và kịp thời trên, giá xăng dầu trong nước sẽ còn biến động khó lường.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu khai mạc tại Tọa đàm "Hàng không và du lịch ứng phó với giá xăng dầu" ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù vậy, ngay cả chiến sự Trung Đông chấm dứt sớm thì giá dầu thế giới chắc chắn vẫn neo cao, không thể giảm trở về mức trước đây ngay được. Nguyên nhân, các cơ sở sản xuất dầu ở vùng Vịnh đã bị hư hại nghiêm trọng, cần thời gian ít nhất là vài tháng, nửa năm, thậm chí lâu hơn nữa để khôi phục hoạt động. Dư chấn này sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới hàng không và du lịch, ảnh hưởng đến cả hệ sinh thái chứ không chỉ riêng một mắt xích, một phân khúc hay một vài doanh nghiệp.

Càng kéo dài thì hệ lụy càng lớn, trong khi đây là giai đoạn vô cùng quan trọng - năm đầu tiên đất nước tiến vào kỷ nguyên mới với kế hoạch tăng trưởng 2 con số trong cả giai đoạn 2026 - 2030. Phải thực hiện được mục tiêu này thì chúng ta mới có thể trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, Đảng và Nhà nước đã xác định rất rõ, đây là thời cơ chín muồi, là tình thế "hoặc bây giờ hoặc không bao giờ"… Ý nghĩa lịch sử đó đòi hỏi tất cả các lĩnh vực ngành nghề, tất cả các doanh nghiệp cũng như mỗi người dân đều phải chung tay góp sức vào mục tiêu chung để đưa đất nước đến giàu có và thịnh vượng. Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã quán triệt, kiên định với mục tiêu tăng trưởng cao và thực chất.

Là ngành kinh tế tổng hợp, hàng không và du lịch là đầu vào - đầu ra của nhiều lĩnh vực khác nhau, từ lữ hành, lưu trú, thương mại, vận tải, logistics, ẩm thực, xuất khẩu tại chỗ, bất động sản… Vì thế, ngay từ đầu khi bước vào kỉ nguyên tăng tốc, 2 ngành này đã nhận được kỳ vọng rất lớn.

Nhìn lại, hàng không và du lịch cũng đã có năm bản lề 2025 thành công rực rỡ và có một khởi đầu 2026 đầy khí thế. Trên nền tảng đó, chúng ta đã đặt ra các mục tiêu hết sức tham vọng trong năm nay và cho cả chặng đường sắp tới. Thế nhưng, chiến sự Trung Đông đột ngột xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng 2 kéo dài cho đến hôm nay, không chỉ kéo theo giá xăng dầu tăng vọt, ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của giá tour, giá vé máy bay mà nguy hiểm hơn là tình trạng khan hiếm nhiên liệu.

"Chúng tôi đã nhận được phản ánh khá nhiều về tình trạng hủy chuyến, ghép chuyến của hàng không. Mới tuần trước thôi, các hãng cũng chính thức công bố cắt giảm tần suất hàng ngàn chuyến bay, hàng loạt đường bay do thiếu nguyên liệu. Trong bối cảnh đó, các hãng hàng không đang xây dựng kế hoạch phụ thu nhiên liệu với đường bay quốc tế, nâng trần giá vé tại thị trường nội địa. Cục Hàng không cũng kiến nghị cho phụ thu nhiên liệu với giá vé nội địa. Chúng tôi cũng biết nhiều công ty du lịch đang phải "gồng lỗ" cho những tour đã ký trước khi chiến sự xảy ra và đang tiến thoái lưỡng nan khi xây dựng tour mới trong bối cảnh chi phí tăng vọt. Có thể nói, tình hình hết sức căng thẳng và áp lực ngày càng lớn" - ông Nguyễn Ngọc Toàn nhìn nhận.

Toàn cảnh tọa đàm diễn ra sáng nay 31.3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Có thể hạ chi phí cấu thành giá vé máy bay?

Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho rằng: Tăng giá vé máy bay gần như là điều tất yếu trong bối cảnh hiện nay, nhưng tăng giá vé thì chắc chắn ảnh hưởng đến sức mua; ảnh hưởng đến du lịch và quay ngược lại, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của chính các hãng hàng không.

Cũng giống như tăng giá tour, các công ty lữ hành cũng phải nhìn lên, nhìn xuống; cắt cái này giảm cái kia để trì hoãn vì ảnh hưởng đến tiêu thụ… Nhưng không tăng thì khó ai gánh nổi chi phí nhiên liệu và hàng loạt các loại hàng hóa, dịch vụ đầu vào đầu ra đều đã được điều chỉnh tăng trên thị trường.

"Đó chính là lý do Báo Thanh Niên tổ chức buổi tọa đàm ngày hôm nay, để chúng ta cùng nêu ra những ý tưởng, giải pháp, thảo luận, trao đổi... để người dân cả nước hiểu và thông cảm cho những áp lực mà hàng không, du lịch đang phải gánh. Liệu chúng ta có thể giảm bớt được cấu phần nào trong cơ cấu giá vé máy bay hiện nay để giảm nhiệt thị trường được không? Sau đó, Báo Thanh Niên sẽ tập hợp các ý kiến gửi đến Chính phủ cũng như các cơ quan có thẩm quyền, góp một tiếng nói để giải quyết tình hình hiện nay" - Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu.



