Bán 70 kg bong bóng cá sủ không nguồn gốc, bị phạt 90 triệu đồng

Chiều 5.4, tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch tỉnh này đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà V.T.B (54 tuổi, ngụ TT.An Phú, H.An Phú, An Giang) 90 triệu đồng do có hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa là thực phẩm, không rõ nguồn gốc. Đồng thời, áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm là 70 kg bong bóng cá sủ, có giá trị 1,19 tỉ đồng.

Bong bóng cá sủ phơi khô qua định giá của ngành chức năng TX.Tân Châu, An Giang có giá trị 17 triệu đồng/kg CTV

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 20.1, tại P.Long Châu, TX.Tân Châu (An Giang), lực lượng Công an TX.Tân Châu phát hiện ông L.V.C (46 tuổi, ngụ H.Tam Nông, Đồng Tháp) điều khiển ô tô chở bà V.T.B có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe cất giấu nhiều bao hàng hóa, bên trong chứa 70 kg bong bóng cá sủ (dạng khô, nhiều kích cỡ). Tại thời điểm kiểm tra, bà V.T.B khai số hàng hóa trên của bà mua đang mang đi bán kiếm lời, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Công an TX.Tân Châu lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để xác minh làm rõ xử lý theo quy định. Kết quả định giá xác định 70 kg bong bóng cá sủ có giá trị 1,19 tỉ đồng (17 triệu đồng/kg).

Căn cứ đề xuất của UBND TX.Tân Châu, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà V.T.B như đã nêu.

Tang vật đang tạm giữ là khô bong bóng cá sủ, khó bảo quản, dễ bị hư hỏng, nếu không xử lý ngay sẽ dẫn đến ẩm mốc, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, phải tiêu hủy sẽ làm thiệt hại ngân sách nhà nước. Do đó, ngành chức năng TX.Tân Châu đã bán trực tiếp lại số hàng hóa trên lại cho bà V.T.B với tổng số tiền 1,19 tỉ đồng. Số tiền này đã được nộp vào ngân sách.