Bạn bè quốc tế: Đại hội XIV là mốc son mới của Việt Nam

Thúc đẩy khát vọng phát triển

Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhận định, Đại hội XIV là sự kiện quan trọng, đánh dấu giai đoạn mới trong thực hiện đường lối và xây dựng đất nước của Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội quân tiên phong đã được thử thách, Việt Nam đang tự tin triển khai nghị quyết của các kỳ đại hội ẢNH: TTXVN

"Bằng trí tuệ tập thể, đại hội sẽ đánh giá sâu sắc và toàn diện những kết quả và thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ và sáng tạo trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội quân tiên phong đã được thử thách, Việt Nam đang tự tin triển khai nghị quyết của các kỳ đại hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ và đường phát triển, giữ vững nguyên tắc, đồng thời sáng tạo cả về đối nội và đối ngoại. Đảng Cộng sản Nga luôn tự hào, sẵn sàng tiếp tục hợp tác cùng Đảng Cộng sản Việt Nam", bức điện nêu.

Điện mừng của Đảng nước Nga Thống nhất tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo của Nhà nước và xã hội, góp phần quyết định vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các quyết định của đảng góp phần nâng cao vai trò Việt Nam trên trường quốc tế, đảm bảo ổn định và an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đảng nước Nga Thống nhất khẳng định hợp tác giữa hai Đảng là một phần quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga; mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa đối thoại và hợp tác giữa hai đảng nhằm phục vụ đắc lực cho lợi ích của hai dân tộc.

Nhìn nhận mối quan hệ hợp tác lâu dài với Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, Đảng Nhân dân Ấn Độ tin tưởng Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp và đưa ra những định hướng rõ ràng cho chặng đường phát triển sắp tới của Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy khát vọng phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân Việt Nam.

Tiếp tục là nguồn cảm hứng cho phong trào cộng sản

Gửi điện mừng đến Đại hội XIV, Đảng Cộng sản Mỹ khẳng định sự cống hiến bền bỉ của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam tiếp tục là nguồn cảm hứng cho phong trào cộng sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

"Chúng tôi mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Đại hội XIV kết thúc thành công. Chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, chủ nghĩa xã hội và đoàn kết quốc tế", bức điện viết.

Đại hội XIV sẽ trở thành động lực mới để Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu vẻ vang ẢNH: TUẤN MINH

Tượng tự, Đảng Cộng sản Nhật Bản nhận định, Đại hội XIV sẽ trở thành động lực mới để Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu vẻ vang hơn trong sự nghiệp xây dựng đất nước, cũng như phát huy vai trò tích cực trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, tiến bộ và phát triển bền vững dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.

Cam kết tăng cường mối quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, Đảng Cộng sản Pháp cho rằng, các giá trị về tình đoàn kết, hòa bình và tiến bộ giữa hai bên là tài sản quý báu trong một thế giới đầy biến động mạnh mẽ.

Đảng Cộng sản Australia, Đảng Cộng sản Sri Lanka, Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc, Đảng Liên bang Philippines, Đảng Nhân dân Mông Cổ, Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC)… đều đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình phát triển của đất nước.

"Khẩu hiệu của đại hội lần này là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" thể hiện rõ ý chí mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới bước phát triển nhảy vọt của đất nước", Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc nhận định.

Cùng đó, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria, Đảng Azerbaijan Mới tin tưởng các quyết định được Đại hội XIV thông qua sẽ đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới và tạo động lực quan trọng cho sự tiến bộ toàn diện về kinh tế - xã hội và nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam.

Cũng nhân Đại hội XIV, Tổng Thư ký ASEAN, Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP), Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) gửi thư chúc mừng, đánh giá cao vai trò quan trọng cùng sự cam kết, ủng hộ và những đóng góp không ngừng của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng quốc tế, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.