Đây là một trong những nội dung được tại Quy định số 220-QĐ/T.Ư về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vừa được Ban Bí thư ban hành.

Ban Bí thư ban hành cơ chế trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm ẢNH: T.N

Quy định có hiệu lực từ ngày 30.9.2026, nhằm khuyến khích, ghi nhận những cán bộ có đề xuất đổi mới, sáng tạo mang lại giá trị thiết thực, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo quy định, các đề xuất đổi mới, sáng tạo được chia thành 4 nhóm gồm: đột phá khâu thực thi; đột phá thể chế; mô hình thí điểm; không gian thử nghiệm có kiểm soát. Việc xem xét đề xuất dựa trên tính cấp thiết, hiệu quả thực tiễn, khả năng nhân rộng, cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời phải có phương án tổ chức thực hiện và quản trị rủi ro.

7 lĩnh vực được xác định ưu tiên gồm: KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quốc phòng, an ninh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; giáo dục, đào tạo, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xử lý những vấn đề thực tiễn phát sinh, nhất là các điểm nghẽn do quy định pháp luật chưa đầy đủ, chồng chéo hoặc không còn phù hợp.

Ưu tiên trọng dụng cán bộ có thành tích đột phá

Cán bộ có đề xuất được phê duyệt, triển khai đạt kết quả cao và đóng góp rõ rệt cho phát triển chung được xem xét biểu dương, khen thưởng. Kết quả thực hiện đề xuất cũng là căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ.

Với cán bộ có thành tích đột phá, mang lại hiệu quả đặc biệt xuất sắc, có khả năng lan tỏa và nhân rộng trên phạm vi cả nước, quy định đặt ra cơ chế ưu tiên xem xét bố trí, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn theo quy định; ưu tiên đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược hoặc chức danh lãnh đạo cao hơn; giao chủ trì các nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược, đột phá và tạo điều kiện về nguồn lực, nhân lực để tiếp tục phát huy năng lực.

Cùng với trọng dụng, quy định đặt ra cơ chế bảo vệ cán bộ trong quá trình thực hiện đổi mới, sáng tạo. Đối tượng được xem xét bảo vệ gồm cán bộ trực tiếp đề xuất, tổ chức thực hiện và những người tham mưu, thẩm định, tư vấn, giám sát, phê duyệt hoặc phối hợp thực hiện.

Các biện pháp bảo vệ bao gồm bảo vệ vị trí công tác, quy hoạch, bố trí, sử dụng; bảo vệ danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp. Trường hợp cán bộ bị xử lý không đúng nhưng sau đó được kết luận thực hiện đúng chủ trương, đúng quy định, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung, có thể được xem xét phục hồi danh dự, uy tín và các quyền, lợi ích hợp pháp. Việc khôi phục quyền lợi, xin lỗi, cải chính được thực hiện theo quy định, không quá 30 ngày làm việc kể từ khi có kết luận của cấp có thẩm quyền.

Quy định cũng nghiêm cấm lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để cố ý làm trái, trục lợi chính sách, che giấu sai phạm; tự ý triển khai khi chưa được phê duyệt; cản trở quá trình thẩm định, phê duyệt, bảo vệ cán bộ; hoặc lạm dụng quyền lực để trù dập, trả thù, quy kết trách nhiệm không có căn cứ.