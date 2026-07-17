Ban Bí thư bổ sung 9 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Ngày 17.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phan Thanh Duy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 người: bà Võ Thị Ngọc Hân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Dương Văn Thạnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; ông Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh; ông Phạm Tuấn Tài, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Lê Văn Ngời, Chánh văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; ông Võ Kế Nghiệp, Chánh án TAND tỉnh; ông Trần Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Thành; ông Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với cán bộ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: CTV

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đề nghị các tân ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là chuyển đổi số và hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược Trung ương giao.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị ẢNH: CTV

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh yêu cầu giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu gương và cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cũng như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Phích, phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị ẢNH: CTV

Thay mặt các cán bộ vừa được chỉ định, ông Đoàn Việt Khoa cam kết cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, trong đó tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và tiếp tục nâng cao năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.