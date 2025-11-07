Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 cán bộ, đảng viên vi phạm

Tư An
Tư An
07/11/2025 18:55 GMT+7

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng với 3 cán bộ, đảng viên tại Đồng Nai, Đắk Lắk có vi phạm được đánh giá là gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 7.11, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy, các ông: Cao Tiến Dũng (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Quốc Hùng (nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Tấn Chân (nguyên Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

