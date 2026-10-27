Ban Bí thư khai trừ Đảng ông Sử Ngọc Anh

Ngày 27.10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo Ban Bí thư, ông Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Trước đó, tại kỳ họp 14 diễn ra ngày 14.10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM.

Cụ thể, xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: ông Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Sử Ngọc Anh cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Sử Ngọc Anh.