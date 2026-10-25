Ban Bí thư yêu cầu giảm mạnh hội nghị, văn bản hành chính trong cơ quan Đảng

Ban Bí thư vừa ban hành Quyết định số 495 về Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026 - 2030, có hiệu lực từ ngày 20.10. Theo đó đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể về giảm hội nghị, giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục và đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ.

Mỗi năm giảm ít nhất 10% hội nghị, 15% văn bản

Theo Quyết định số 495, các cơ quan Đảng phải tinh giản tối thiểu 10% số lượng hội nghị và 15% số lượng văn bản hành chính hằng năm so với năm trước. Đáng chú ý, tỷ lệ hội nghị tổ chức trực tiếp không quá 40%, trong khi hội nghị trực tuyến phải chiếm ít nhất 60%.

Đối với cấp tỉnh, hằng năm tổ chức không quá 2 hội nghị quy mô toàn tỉnh; cấp xã không quá 3 hội nghị quy mô toàn xã. Các trường hợp ngoại lệ thực hiện theo Kết luận số 226-KL/TW ngày 11.12.2025 của Ban Bí thư.

Ban Bí thư yêu cầu đối với cấp tỉnh, hằng năm tổ chức không quá 2 hội nghị quy mô toàn tỉnh; cấp xã không quá 3 hội nghị quy mô toàn xã ẢNH MINH HOẠ: NGÂN NGA

Chương trình đồng thời yêu cầu chuyển từ phương thức điều hành chủ yếu dựa trên văn bản, báo cáo giấy sang sử dụng dữ liệu tin cậy, kịp thời để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đến hết năm 2027, tối thiểu 90% nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch công tác phải hoàn thành đúng hạn; 90% biểu mẫu báo cáo được rà soát, điện tử hóa.

Các chỉ tiêu này tiếp tục được nâng lên tối thiểu 95% vào cuối năm 2028.

Giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục

Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thực hiện theo hướng cắt giảm thành phần hồ sơ, bước trung gian không cần thiết. Theo lộ trình, trong năm 2026 phải vận hành ổn định 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, đồng thời xác định các thủ tục đủ điều kiện tiếp tục triển khai.

Đến hết năm 2027, 100% thủ tục hành chính của Đảng đủ điều kiện thực hiện toàn trình phải được cung cấp trên môi trường điện tử.

Mức độ hài lòng của tổ chức Đảng, đảng viên đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải đạt tối thiểu 90%.

Đặc biệt, đến hết năm 2029, chương trình đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý bình quân và chi phí tuân thủ đối với các quy trình nghiệp vụ cốt lõi, thủ tục hành chính.

Chương trình còn yêu cầu cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng phải bảo đảm liên thông, đồng bộ với cải cách hành chính Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Một điểm mới đáng chú ý là yêu cầu lấy chất lượng tham mưu, kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ xử lý công việc, mức giảm gánh nặng hành chính và sự hài lòng của tổ chức Đảng, đảng viên, người dân làm thước đo hiệu quả cải cách.

Đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, giảm giấy tờ

Theo điểm a mục 4 phần III chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 495, mục tiêu đến hết năm 2027, 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng được đánh giá, xếp loại dựa trên kết quả, sản phẩm theo vị trí việc làm.

Đáng chú ý, mục tiêu đến hết năm 2027, tối thiểu 90% nhiệm vụ được theo dõi, giám sát, đo lường và đánh giá gắn với bộ chỉ số kết quả (KPI/OKR...). Tỷ lệ này tăng lên tối thiểu 95% vào cuối năm 2028.

Ngoài ra, theo chương trình, đến hết năm 2027, phấn đấu xử lý dứt điểm 80% văn bản của Đảng đã hết hiệu lực, hết thời hạn, trùng lặp, chồng chéo hoặc không còn phù hợp. Đồng thời, 80% văn bản còn hiệu lực được định danh thống nhất, số hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu dùng chung. Đến hết năm 2028, các chỉ tiêu này phải đạt 100%.