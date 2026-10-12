Thường trực Ban Bí thư: Không để bất cập bộ máy thành gánh nặng cho người dân

Ngày 12.10, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại TP.Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, qua tổng hợp, cử tri đã phản ánh khoảng 80 nhóm vấn đề; riêng tại hội nghị lần này có 16 ý kiến phát biểu trực tiếp.

Các ý kiến thể hiện tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và phản ánh khá toàn diện những vấn đề nhân dân quan tâm. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đà Nẵng phải quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng

Đề cập những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển của Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ xây dựng phương án sang tổ chức thực hiện, tạo ra kết quả cụ thể.

Theo ông, thành phố đã có phương án xử lý nhiều vấn đề tồn đọng, nhưng từ phương án đến kết quả thực tế vẫn còn khoảng cách. Vì vậy, khi đã có phương án, các cơ quan chức năng phải tổ chức thực hiện nhanh hơn, quyết liệt hơn, không thể chỉ dừng lại ở việc xây dựng kế hoạch.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại TP.Đà Nẵng ẢNH: THÁI CƯỜNG

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đà Nẵng tiếp tục rà soát toàn diện các dự án tồn đọng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể. Những việc thuộc thẩm quyền của thành phố phải chủ động giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Quá trình xử lý phải bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát tài sản công, không gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm, cần tiến hành thanh tra, kiểm tra, điều tra và kết luận rõ ràng. Ai sai đến đâu phải xử lý đến đó; cán bộ sai phải xử lý cán bộ, chủ đầu tư sai phải xử lý chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và quyết liệt hơn trong xử lý các dự án tồn đọng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa trực tiếp đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững của Đà Nẵng.

Không thể để người dân phải chịu cảnh chậm trễ

Đối với việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, việc bố trí nhân sự ở một số nơi chưa phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà cán bộ cơ sở và cử tri phản ánh, đồng thời nhấn mạnh chính quyền cấp xã, phường là cấp trực tiếp tiếp xúc, giải quyết phần lớn công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Thực tế, công việc của cán bộ cơ sở hiện nay rất nhiều, áp lực lớn, có những nhiệm vụ phải xử lý ngoài giờ, thậm chí làm việc ban đêm. Trong khi đó, thu nhập của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế so với khối lượng và yêu cầu công việc. Do đó, cần có giải pháp phù hợp để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm công tác, phát huy năng lực, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tiếp xúc cử tri ẢNH: THÁI CƯỜNG

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy không đơn thuần giảm đầu mối hay giảm số lượng cơ quan, mà quan trọng hơn là xây dựng nền hành chính gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thước đo cuối cùng của bộ máy cơ sở rất đơn giản đó chính là người dân có phải đi lại ít hơn không, thủ tục có được giải quyết nhanh hơn, những yêu cầu chính đáng có được tiếp nhận, xử lý kịp thời, các kiến nghị có được trả lời rõ ràng, kịp thời hơn.

"Không thể để người dân phải đi hết cơ quan này đến cơ quan khác, hết bộ phận này đến bộ phận khác chỉ để giải quyết một công việc thuộc trách nhiệm của chính quyền. Những kiến nghị của cử tri phải được giải quyết dứt điểm, đừng để kỳ họp này cũng nghe câu chuyện này, kỳ họp sau cũng tiếp tục nghe câu chuyện này", Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp, Đà Nẵng cần phải tổng hợp, đánh giá khách quan theo thực tiễn, cái gì phù hợp cần tiếp tục phát huy; những vấn đề còn vướng mắc phải kịp thời tháo gỡ; những quy định, cách làm chưa phù hợp với thực tiễn cần nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện theo thẩm quyền. Điều quan trọng nhất không để bất cập của bộ máy trở thành gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp.

Những việc cấp cơ sở có đủ điều kiện và thẩm quyền giải quyết phải được chủ động thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các cơ quan liên quan phải hướng dẫn, phối hợp xử lý kịp thời, không để công việc đình trệ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, dù bộ máy còn khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành, không thể để người dân phải chịu cảnh chậm trễ, mất thời gian, đi lại nhiều lần.

Cùng với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực.

"Chúng ta rất ủng hộ những cán bộ có tinh thần đổi mới, dám đề xuất cách làm mới, dám hành động vì lợi ích chung. Nhưng mọi hoạt động đều phải đặt trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, tuân thủ các quy định, quy trình và cơ chế kiểm soát quyền lực", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.