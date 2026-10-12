Cử tri TP.HCM đề nghị xem xét chính sách thuế chuyển mục đích, tách thửa đất

Các đại biểu Quốc hội gồm bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội; trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), tiếp xúc cử tri các phường Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Long Nguyên, Tây Nam và các xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng…

Cử tri nhiều xã, phường tiếp xúc với đại biểu Quốc hội qua các điểm cầu trực tuyến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cử tri đề nghị Quốc hội tháo gỡ vướng mắc thủ tục về đất đai

Cử tri phường Hòa Lợi (TP.HCM) cho biết luật Đất đai 2024 đã bỏ khung giá đất và áp dụng bảng giá đất hằng năm, nhưng chưa có tiêu chí cụ thể để xác định "giá thị trường", nên giá bồi thường còn chênh lệch so với thực tế và dễ phát sinh khiếu kiện.

"Chúng tôi đề nghị đại biểu cho biết Quốc hội có chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất giao dịch thực tế và ban hành phương pháp định giá thống nhất hay không? Nguyên tắc tái định cư "bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ" chưa có tiêu chí đo lường, người mất đất sản xuất còn khó chuyển đổi nghề bền vững. Đề nghị cho biết khi nào có hướng dẫn cụ thể, và Quốc hội có xem xét cho người dân góp quyền sử dụng đất thành cổ phần dự án hoặc đền bù bằng đất khác mục đích sử dụng không?", bà Phạm Thị Gái, cử tri phường Hòa Lợi đề nghị.

Cử tri đề nghị có chính sách về thuế chuyển đổi đất thổ cư ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nhiều cử tri phường Hòa Lợi cũng đề nghị Quốc hội cần xem xét các chính sách về thuế đất phi nông nghiệp, thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất tăng cao, công nhân lao động không có điều kiện chuyển mục đích.

Cử tri phường Chánh Phú Hòa, xã Dầu Tiếng, Xã Minh Thạnh (TP.HCM) đề nghị Quốc hội xem xét quyết định của TP.HCM quy định về tách thửa, trong đó quy định về diện tích tối thiểu đối đất hỗn hợp (đất thổ cư và đất nông nghiệp); giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; giải quyết hợp thửa, tách thửa còn vướng mắc chưa thực hiện được.

"Gia đình tôi ở phường Chánh Phú Hòa có 6.350 m2 đất trồng cây lâu năm, xin tách làm 3 thửa cho 3 người con nhưng nộp hồ ở phường từ đầu năm 2026 đến nay vẫn chưa được giải quyết", một cử tri phường Chánh Phú Hòa nêu ý kiến.

Cử tri phường Hòa Lợi cho biết vừa qua, cử tri vô cùng phấn khởi khi Quốc hội ban hành nghị quyết trong đó có chính sách rất nhân văn về miễn, giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất, tháo gỡ khó khăn về tài chính, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội an cư lạc nghiệp và hợp thức hóa quyền sử dụng đất chính đáng của mình.

Cử tri đề nghị các chính sách về y tế, dân sinh ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Tuy nhiên, trong quá trình thực thi tại cơ sở, người dân chúng tôi lại gặp rất nhiều vướng mắc. Khi chúng tôi đến đến cơ quan chức năng làm các thủ tục hành chính liên quan như hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận..., hầu hết vẫn chưa được giải quyết áp dụng chính sách miễn, giảm theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội. Việc chậm trễ này khiến quyền lợi hợp pháp của người dân chúng tôi bị treo, kéo dài thời gian chờ đợi và gây lãng phí chi phí, công sức…", cử tri phường Hòa Lợi kiến nghị.

Ngoài các ý kiến liên quan đến đất đai, cử tri các phường Hòa Lợi, Tây Nam, Thới Hòa… đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có ý kiến, chỉ đạo TP.HCM khẩn trương đưa bệnh viện 1.500 giường ở phường Chánh Hiệp (TP.HCM) vào sử dụng vì dự án này kéo dài hàng chục năm nay. Cử tri cũng đề nghị thành lập chi nhánh đối với một số bệnh viện bị quá tải ở trung tâm TP.HCM đưa về các địa phương như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ để giảm tải….

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương, lãnh đạo UBND các phường, xã đã ghi nhận, giải đáp cho người dân. Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM, trung tướng Tào Đức Thắng ghi nhận các kiến nghị của cử tri và giải đáp thêm nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương có ảnh hưởng đến người dân.