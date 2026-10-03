Cử tri TP.HCM đề nghị đổi cách đánh giá hiệu quả các dự án chống ngập

Ngày 3.10, tại phường Xóm Chiếu, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 7 TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 14 phường, xã trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu gồm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM; ông Võ Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.HCM và 14 phường, xã.

Ông Lê Quang Mạnh phát biểu tại hội nghị ẢNH: UYỂN NHI

Hiệu quả các dự án chống ngập không chỉ bằng số km cống

Cử tri Lê Thị Ngọc Trang (phường Tân Hưng) cho rằng khi mưa lớn kết hợp triều cường, người dân bị ảnh hưởng nhiều về sinh hoạt và tài sản. Doanh nghiệp cũng có thể bị gián đoạn sản xuất, hàng hóa hư hỏng, giao thông đình trệ...

Từ đó, bà Trang kiến nghị TP.HCM xây dựng hệ thống dữ liệu, bản đồ ngập và cảnh báo sớm; xác định các khu vực có nguy cơ ngập sâu, ngập nhanh, nước chảy xiết để người dân chủ động phòng tránh.

Cử tri cũng đề nghị trong quy hoạch, đầu tư đô thị phải tính đồng bộ cao độ nền, khả năng thoát nước, triều cường, sụt lún và nước biển dâng...

Đáng chú ý, cử tri cho rằng đánh giá hiệu quả các dự án chống ngập không chỉ bằng số km cống, số tuyến đường hay diện tích ngập được xử lý; mà cần tính đến giá trị kinh tế được bảo tồn, số vụ tai nạn được phòng ngừa, tài sản được bảo vệ và thời gian giao thông được duy trì.

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Di dời nhà ven kênh rạch, kết hợp giải pháp thoát nước

Giải trình tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết đơn vị được UBND TP.HCM giao làm chủ đầu tư các dự án thoát nước, thích ứng biến đổi khí hậu, chỉnh trang đô thị, nhà ở ven kênh rạch và một số dự án hạ tầng kỹ thuật khác.

Theo đại diện đơn vị này, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2029 hoàn thành di dời các căn nhà ven kênh rạch thông qua 78 dự án nằm trong danh mục đo đạc, kiểm đếm trước. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư 44 dự án.

Hiện ban phối hợp các phường có dự án liên quan để thực hiện thủ tục đo đạc, kiểm đếm trước, làm cơ sở cho bồi thường.

Đối với các dự án này, đại diện ban cho biết sẽ lồng ghép yêu cầu thoát nước, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng có thể hạn chế ngập do triều cường hoặc do mưa, kết hợp chỉnh trang đô thị và cải thiện vệ sinh môi trường.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết sẽ di dời nhà ven kênh rạch, kết hợp giải pháp thoát nước ẢNH: UYỂN NHI

Liên quan đến tái định cư, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho rằng tái định cư không chỉ là bố trí một nơi ở mới, mà phải tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, duy trì sinh kế, việc làm, có thu nhập bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ sau khi di dời.

Theo đơn vị này, việc chuyển đổi từ khu vực nhà ở thấp tầng, lụp xụp ven kênh rạch sang nhà ở chung cư cần gắn với chỉnh trang đô thị tổng thể. Nhà ở tái định cư phải bảo đảm mối quan hệ giữa nơi ở, việc làm và giao thông, đồng thời kết nối đồng bộ với các khu dân cư hiện hữu lân cận.

Tại buổi tiếp xúc, ngoài vấn đề về dự án chống ngập và tái định cư, nhiều vấn đề như: chính sách tiền lương, chế độ cho cán bộ cơ sở, y tế, giáo dục, thủ tục đất đai... cũng được các cử tri quan tâm.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Lê Quang Mạnh cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ghi nhận các ý kiến cử tri, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và theo dõi, giám sát quá trình trả lời kiến nghị của cử tri.