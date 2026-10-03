Cử tri TP.HCM phản ánh vì sao khám dịch vụ nhanh, BHYT chờ lâu?

Ngày 3.10, tại phường Xóm Chiếu, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 7 TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 14 phường, xã trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu gồm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM; ông Võ Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.HCM và 14 phường, xã.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Tân Thuận (TP.HCM) phản ánh tình trạng khám chữa bệnh và nhận thuốc bằng bảo hiểm y tế tại một số cơ sở y tế còn bất cập. Trong đó, có tình trạng người khám dịch vụ được giải quyết nhanh hơn, trong khi người bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) phải chờ lâu.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng nêu ý kiến về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng thuốc, mỹ phẩm..., ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Sở Y tế TP.HCM nói gì?

Giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết thời gian qua, sở đã có nhiều giải pháp chấn chỉnh phong cách phục vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập; đồng thời có văn bản yêu cầu các đơn vị bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT.

Về cải tiến quy trình, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập bố trí thêm bàn khám trong khung giờ cao điểm, tăng ứng dụng công nghệ thông tin, phân luồng tiếp đón để rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế tình trạng người bệnh phải chờ lâu.

Đại diện Sở Y tế cũng cho biết người dân khi đi khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT, nếu thấy quyền lợi chưa được bảo đảm, có thể phản ánh qua tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của Sở Y tế: 0967.771.010. Sau khi tiếp nhận, sở sẽ liên hệ cơ sở y tế để yêu cầu giải trình, xử lý nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Liên quan việc cung ứng thuốc, vật tư y tế, Sở Y tế cho biết trong năm 2026 đã triển khai các văn bản yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh chủ động theo dõi lượng tồn kho, kịp thời lập kế hoạch mua sắm thuốc, vật tư. Trường hợp có nguy cơ gián đoạn cung ứng thuốc, các đơn vị phải chuẩn bị phương án thuốc thay thế để bảo đảm việc điều trị cho người dân được liên tục.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM giải trình phản ánh của cử tri về tình trạng khám dịch vụ nhanh, BHYT phải chờ lâu ẢNH: UYỂN NHI

Luân phiên bác sĩ về trạm y tế

Đối với y tế cơ sở, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết từ ngày 1.1.2026, TP.HCM tổ chức sắp xếp lại các trung tâm y tế và trạm y tế phường, xã. Sở Y tế đã phối hợp với UBND phường, xã và các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế.

Đầu tháng 10.2026, đơn vị này phát động việc đưa bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho trạm y tế phường, xã. Các bệnh viện chuyên sâu như: Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Mắt TP.HCM, Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM..., cũng được huy động cử bác sĩ về hỗ trợ y tế cơ sở.

Ngoài nhân lực, Sở Y tế phối hợp địa phương đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị cho trạm y tế.

Đầu tháng 10.2026, Sở Y tế TP.HCM phát động đưa bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ cho trạm y tế phường, xã ẢNH: DUY TÍNH

Với nhóm bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, phải điều trị dài ngày, Sở Y tế TP.HCM cho hay đã tham mưu thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ. Trong đó, Nghị quyết 56 đã hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân từ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có hiệu lực từ năm 2025.

Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp BHXH TP.HCM nghiên cứu, đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ người từ 75 đến dưới 85 tuổi. Sở cũng tham mưu HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết 50, hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả BHYT cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo giai đoạn 5 thuộc nhóm khó khăn.

Đối với thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Sở Y tế cho biết đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Về an toàn thực phẩm, sở ghi nhận ý kiến cử tri và chuyển Sở An toàn thực phẩm báo cáo bằng văn bản.