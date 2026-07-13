Nhiều trạm y tế xã ở TP.HCM thiếu nhân lực

Tham gia buổi giám sát còn có lãnh đạo Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế, Sở Tài chính TP.HCM… và lãnh đạo xã, Trạm Y tế các xã: Dầu Tiếng, Thanh An, Minh Thạnh, Long Hòa (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cũ, nay là TP.HCM).

Tại buổi giám sát, đại diện Trạm Y tế các xã đã nêu lên những khó khăn thực tại sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi, Phó giám đốc Trạm Y tế xã Long Hòa nêu ý kiến tại buổi giám sát ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nhi, Phó giám đốc Trạm Y tế xã Long Hòa, trước tháng 6.2025, Trạm Y tế xã có 2 bác sĩ cơ hữu, đến tháng 6.2026 tăng thêm được 1 bác sĩ cơ hữu.

Tuy nhiên, cũng từ tháng 6.2026, Sở Y tế TP.HCM có kế hoạch triển khai thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế thì Trạm Y tế xã Long Hòa tham mưu văn bản đăng ký nhu cầu bác sĩ luân phiên với tổng số 3 bác sĩ nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Với nhân sự hiện có, Trạm Y tế xã chỉ đáp ứng được cơ bản khối lượng công việc được giao. Một số nhân viên y tế đang phải kiêm nhiệm từ 3 - 4 chương trình y tế như tiêm chủng, lao, tâm thần, dân số, an toàn thực phẩm… dẫn đến tình trạng quá tải, thiếu thời gian đầu tư chuyên môn sâu. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi, Phó giám đốc Trạm Y tế xã Long Hòa, TP.HCM

Tương tự, ông Nguyễn Đình Giáp, quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Minh Thạnh, cho biết nhân lực tại Trạm hiện có 26 nhân sự trong đó có 4 bác sĩ, 10 y sĩ đa khoa…

Ông Nguyễn Đình Giáp, quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Minh Thạnh ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Với quy mô dân số của xã hiện nay là 25.760 người thì 26 nhân sự y tế của xã tạm thời đảm bảo được chỉ tiêu 1 cán bộ/1.000 dân, nhưng chưa đảm bảo các bác sĩ chuyên khoa như tâm thần, mắt, nội, nhi, tai mũi họng…; thiếu nhân lực về công nghệ thông tin, kỹ thuật viên cận lâm sàng, hành chính sự nghiệp...", ông Nguyễn Đình Giáp nêu.

Luân phiên y bác sĩ tăng cường cho các Trạm Y tế

Liên quan đến kiến nghị của các xã, ông Nguyễn Hồng Chương, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện TP.HCM đang thực hiện luân (phiên có thời hạn) các y bác sĩ ở tuyến cao về cấp xã để đảm bảo nhân lực cho các Trạm Y tế.

Ông Nguyễn Hồng Chương, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Chương cũng cho biết TP.HCM đang xây dựng dự thảo về chế độ chính sách cho các y bác sĩ về cơ sở công tác. Đồng thời, ông Chương cũng nhìn nhận về cơ sở vật chất của các Trạm Y tế xã ở khu vực Dầu Tiếng (Bình Dương cũ) được trang bị là tương đối mạnh so với các khu vực khác, nhưng về nhân sự thì có thiếu như các xã đã nêu.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tại buổi giám sát ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Kết thúc buổi giám sát, bà Trần Thị Diệu Thúy đề nghị trong ngày 14.7, Sở Y tế cần phải có đề xuất về đảm bảo nguồn nhân lực y tế cho các trạm, đồng thời các chế độ, chính sách cho nguồn nhân lực y tế cũng cần phải nhanh chóng được triển khai.

Bà Thúy cũng đề nghị lãnh đạo các xã tiếp tục quan tâm và có văn bản cụ thể để kiến nghị với UBND TP.HCM về những khó khăn thực tế tại cơ sở. Liên quan đến các chính sách về khám chữa bệnh ở cấp Trung ương, bà Thúy ghi nhận và sẽ có ý kiến tại nghị trường Quốc hội, tháo gỡ những khó khăn cho y tế cơ sở.