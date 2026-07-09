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Thời sự

TP.HCM: Sáp nhập Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương

Duy Tính
Duy Tính
TP.HCM tiếp tục tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở, trong đó sáp nhập Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương, đồng thời rà soát phương án sắp xếp các trung tâm y tế khu vực khác.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký quyết định về việc sáp nhập Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 8.7.

Sau khi sáp nhập, Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao về Bệnh viện đa khoa Bình Dương để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định.

UBND TP.HCM chỉ đạo việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Bảo đảm công khai, minh bạch, không làm thất thoát tài sản nhà nước và không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị.

Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương - Ảnh 1.

Sau hợp nhất với TP.HCM, Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương Cũ) tổ chức lại thành Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên, và hiện nay trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện đa khoa Bình Dương

ẢNH: S.Y.T

Như vậy, sau khi tổ chức lại, Bệnh viện đa khoa Bình Dương có sơ sở chính tại số 5 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Lợi; cơ sở 2 tại đường ĐT746, ấp Tân Thành 2, xã Bắc Tân Uyên.

Bệnh viện đa khoa Bình Dương chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế…

Về điều khoản chuyển tiếp, thời gian thực hiện việc chuyển tiếp là 30 ngày, kể từ khi quyết định này có hiệu lực. Trong thời gian chuyển tiếp, Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên phối hợp với Bệnh viện đa khoa Bình Dương và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm kê, đối chiếu, bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan.

Hết thời hạn chuyển tiếp nêu trên, Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên thực hiện các thủ tục thu hồi, nộp lại con dấu cho Công an TP.HCM.

Trong diễn biến liên quan, ngày 9.7, UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở, ngành về việc sắp xếp trung tâm y tế khu vực.

Tại văn bản này, UBND TP.HCM giao Sở Y tế căn cứ Nghị định số 120 năm 2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 283 năm 2025) để rà soát và tiến hành thủ tục trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định việc sáp nhập Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định đảm bảo đúng quy định.

Mặt khác, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các trung tâm y tế khu vực và các bệnh viện công lập hạng 1, tuyến cuối của TP.HCM để tham mưu phương án sắp xếp phù hợp với định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND TP.HCM. Bảo đảm nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Thời gian hoàn thành cuối tháng 9.2026.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn, phối hợp Sở Y tế sắp xếp các trung tâm y tế khu vực và các bệnh viện phù hợp quy định hiện hành.

TP.HCM tiếp tục tổ chức lại trung tâm y tế khu vực

Từ sau khi sắp xếp hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM có 38 trung tâm y tế khu vực, gồm: 13 trung tâm có giường bệnh và 25 trung tâm không có giường bệnh. Các trung tâm này phụ trách 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Đây là mô hình được TP.HCM triển khai từ ngày 1.7.2025 sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở.

Từ 1.1.2026, TP.HCM giải thể, tổ chức lại đã giảm 25 trung tâm y tế khu vực không giường bệnh, như vậy chỉ còn 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh.

Hiện nay, TP.HCM tiếp tục tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh.

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