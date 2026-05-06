Chấm dứt cảnh 'ly hương chữa bệnh' cho người suy thận mạn ở Côn Đảo

Ngày 6.5, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo, do Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ triển khai và chuyển giao chuyên môn. Trong ngày đầu tiên, đã 3 người bệnh suy thận mạn được chạy thận nhân tạo, trong đó có 1 người dân địa phương và 2 du khách.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo tiếp tục cho thấy mục tiêu đưa chuyên gia đến với người dân thay vì buộc người dân phải đi tìm chuyên gia đang từng bước trở thành hiện thực. Đây cũng là định hướng phát triển hệ thống y tế TP.HCM theo mô hình "đa tầng - đa cực - đa trung tâm". Trong đó, người dân ở vùng biển đảo, vùng xa vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mình sinh sống.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM (thứ hai từ trái qua) dự và thăm bệnh nhân đầu tiên chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo ẢNH: S.Y.T

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, trước đây, các bệnh nhân suy thận mạn buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ. Nhiều người phải thuê trọ hoặc tạm cư kéo dài nhiều năm chỉ để duy trì sự sống. Không ít gia đình phải chấp nhận cảnh chia cắt, phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý kéo dài.

Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và cảnh ly hương kéo dài.

Đặc biệt, những người bệnh suy thận đang chạy thận nhân tạo định kỳ ở các tỉnh từ nay có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày tại đặc khu Côn Đảo.

Côn Đảo khởi đầu có 2 máy chạy thận nhân tạo. Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị đơn vị nâng cao chất lượng chuyên môn, làm chủ kỹ thuật, từng bước nâng quy mô lên 8 máy nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của người dân và du khách.

Ngày đầu triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo ẢNH: S.Y.T

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế, từ tháng 9.2025 đến nay, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tay nghề cao từ các bệnh viện hàng đầu của TP.HCM ra công tác tại Côn Đảo đã mang lại những kết quả rõ nét.

Cụ thể, số lượt khám, chữa bệnh tăng mạnh, từ khoảng 80 lượt/ngày lên trên 150 lượt/ngày, có thời điểm vượt 200 lượt.

Nhiều kỹ thuật chuyên môn trước đây chưa từng triển khai đã được thực hiện thành công. Hàng chục ca phẫu thuật, trong đó có nhiều ca nặng và phức tạp, đã được xử trí kịp thời tại chỗ. Các lĩnh vực nhi khoa, sản khoa và điều trị bệnh mạn tính đều có những chuyển biến tích cực, góp phần giảm đáng kể nhu cầu chuyển tuyến và gánh nặng cho người bệnh.