TP.HCM: Chính thức bãi bỏ nhiều nghị quyết trong lĩnh vực y tế

Ngày 30.6, Sở Y tế cho biết HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua nghị quyết số 74 về việc bãi bỏ một số nghị quyết trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, 6 nghị quyết của HĐND TP.HCM và 1 nghị quyết của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) chính thức bị bãi bỏ toàn bộ. Các nghị quyết này được ban hành trong nhiều giai đoạn khác nhau, liên quan đến chính sách dân số, an sinh xã hội, hỗ trợ nhân viên y tế và lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, 6 nghị quyết của HĐND TP.HCM bãi bỏ gồm:

Nghị quyết số 03 năm 2007 về điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội; Nghị quyết số 09 năm 2009 về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009 - 2010; Nghị quyết số 16 năm 2010 về chế độ đối với đối tượng bảo trợ xã hội và một số lực lượng liên quan; Nghị quyết số 28 năm 2017 về chính sách hỗ trợ nhân viên y tế công tác tại Trung tâm y tế H.Cần Giờ; Nghị quyết số 12 năm 2021 về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống Covid-19; Nghị quyết số 06 năm 2022 về chính sách đặc thù hỗ trợ tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng bãi bỏ Nghị quyết số 50 năm 2017 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú.

Bãi bỏ Nghị quyết 12 năm 2021 và Nghị quyết số 06 năm 2022 của HĐND TP.HCM về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống Covid-19

ẢNH: DUY TÍNH

Theo Sở Y tế TP.HCM, các nghị quyết trên được ban hành để đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, đến nay nhiều nội dung đã không còn phù hợp hoặc hết hiệu lực trên thực tế, nhất là khi nhiều quy định mới đã được ban hành ở cấp Trung ương.

Việc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp sẽ giúp cơ quan quản lý thuận lợi hơn trong quá trình áp dụng pháp luật, hạn chế tình trạng chồng chéo giữa các quy định. Đồng thời tạo cơ sở xây dựng các chính sách mới phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Đối với người dân và tổ chức, việc bãi bỏ các nghị quyết này giúp tránh nhầm lẫn khi xác định quyền lợi từ những chính sách đã hết hiệu lực. Tạo điều kiện tiếp cận các quy định hiện hành một cách rõ ràng, minh bạch hơn, bảo đảm quyền lợi được thực hiện đúng theo quy định.