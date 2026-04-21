Những ai được đề xuất hưởng chính sách trợ giúp xã hội của TP.HCM?

Duy Tính
21/04/2026 13:18 GMT+7

TP.HCM đang xây dựng dự thảo nghị quyết mới nhằm thống nhất các chính sách trợ giúp xã hội trên toàn địa bàn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có đề xuất nhóm đối tượng mới.

Sở Y tế TP.HCM vừa có dự thảo về đề xuất xây dựng nghị quyết mới quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù trên địa bàn, đồng thời lấy ý kiến đóng góp các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo, các quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù trước đây được áp dụng theo địa giới cũ đã bộc lộ nhiều bất cập. Ví dụ như chênh lệch mức trợ cấp giữa các khu vực, trùng lặp đối tượng với quy định của Trung ương và thiếu bao quát một số nhóm yếu thế phát sinh trong thực tiễn.

Dự thảo đề xuất ban hành nghị quyết thay thế các quy định cũ, theo hướng đồng bộ về đối tượng, điều kiện hưởng và mức trợ cấp. Một số chính sách không còn phù hợp hoặc trùng lặp sẽ được bãi bỏ, đồng thời điều chỉnh hệ số trợ cấp để bảo đảm công bằng giữa các nhóm có hoàn cảnh tương đồng.

Theo dự thảo, TP.HCM tiếp tục thực hiện trợ cấp hằng tháng đối với các nhóm đối tượng cư trú hợp pháp trên địa bàn.

Cụ thể, người cao tuổi neo đơn; người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc suy giảm khả năng lao động; người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người khuyết tật nhẹ (dạng nhìn); người đơn thân nuôi con; hộ không có khả năng thoát nghèo; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (theo các nhóm cụ thể). Mức hệ số trợ cấp được điều chỉnh thống nhất, cơ bản tương đương với quy định tại Nghị định số 20 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đáng chú ý, TP.HCM đề xuất bổ sung nhóm đối tượng là người lang thang, xin ăn (bao gồm người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật) không xác định được nhân thân hoặc không có nơi cư trú ổn định. Nhóm này sẽ được tiếp nhận, nuôi dưỡng lâu dài tại cơ sở trợ giúp xã hội và hưởng đầy đủ chế độ chăm sóc.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đề xuất thống nhất chính sách hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù. Mức hỗ trợ dự kiến là 13 triệu đồng/trường hợp đối với đối tượng tại cộng đồng và 32,5 triệu đồng/trường hợp đối với người được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách ước tính khoảng 240 tỉ đồng mỗi năm (tăng thêm hơn 31 tỉ đồng so với hiện nay), từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Dự thảo nghị quyết dự kiến sẽ được trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM vào tháng 5.2026.

TP.HCM: Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho hơn 6.000 người tại 12 trung tâm bảo trợ xã hội

Sở Y tế TP.HCM triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho hơn 6.000 người tại 12 trung tâm bảo trợ xã hội.

