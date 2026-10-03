Cử tri phản ánh về dự án khu trung tâm Chí Linh kéo dài hơn 30 năm

Ngày 3.10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, trực tiếp tại phường Vũng Tàu và trực tuyến đến các phường: Rạch Dừa, Phước Thắng, Tam Thắng, Bà Rịa và xã Long Sơn.

Ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự buổi tiếp xúc có ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP.HCM; thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phản ánh dự án khu trung tâm Chí Linh, thuộc địa bàn phường Rạch Dừa và Tam Thắng, đã kéo dài gần 30 năm, gia hạn, điều chỉnh nhiều lần nhưng vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống của người dân.

Nhiều cử tri khác thì bức xúc vì đất của gia đình bị vướng quy hoạch vào các dự án khu biệt thự Thanh Bình, dự án nhà ở Khang Linh khiến việc sửa chữa, xây dựng nhà cửa và các thủ tục về đất đai gặp nhiều khó khăn.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc ẢNH: NGUYỄN LONG

Về dự án ở mũi Nghinh Phong, cử tri đề nghị lấy ý kiến người dân, nhà khoa học, tính toán tác động môi trường… không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh.

Đối với các đóng góp, phản ánh của cử tri, ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị rà soát hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ của chủ đầu tư và điều kiện của từng trường hợp để xác định hướng xử lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ông Hải cho biết sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển kiến nghị của cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông tin rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, phần việc của cơ quan nhà nước và điều kiện giải quyết từng nhóm hồ sơ để bảo đảm quyền lợi của người dân.