Cử tri đề nghị nghiên cứu quy định tách thửa phù hợp với khu vực nông thôn





Ngày 2.10, tại UBND xã Xuân Sơn, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được kết nối trực tuyến với cử tri các xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bình Giã.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM và bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, chủ trì buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, nhiều cử tri phản ánh dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp, giá vật tư đầu vào và đầu ra nông sản thiếu ổn định; kiến nghị có giải pháp bảo đảm nguồn giống vật nuôi an toàn dịch bệnh, hỗ trợ người dân ổn định sản xuất và nâng cao giá trị nông sản.

Các cử tri cũng đề nghị nâng cao tốc độ xử lý hồ sơ trực tuyến, tăng cường lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ, nhất là đối với người lớn tuổi còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ.

Nghiên cứu ban hành quy định tách thửa phù hợp với đặc điểm khu vực nông thôn, vừa bảo đảm quản lý đất đai, hạn chế phân lô, tách thửa không đúng quy định, vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân.

Tại buổi tiếp xúc, bà Phạm Thị Na, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết thực tế còn vướng mắc khi tách thửa đối với đất hỗn hợp, gồm đất ở và đất nông nghiệp.

Theo bà Na, Quyết định 67 ngày 28.8.2026 của UBND TP.HCM quy định thửa đất mới hình thành sau khi tách phải bảo đảm diện tích tối thiểu. Quy định này, Sở sẽ tiếp thu, báo cáo UBND thành phố xem xét bổ sung, sửa đổi những nội dung chưa đầy đủ cho sát thực tế.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri tại xã Ngãi Giao trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được kết nối trực tuyến với đặc khu Côn Đảo và các xã/phường: Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải, Tam Long, Nghĩa Thành, Kim Long.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều kiến nghị liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hạ tầng, thoát nước, chiếu sáng, ngập nước và kinh phí hỗ trợ tại khu phố, ấp.

Một số cử tri phản ánh khó khăn khi phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất một lần. Có trường hợp sau khi tách đất cho con thì không còn tiền xây nhà, từ đó kiến nghị cho phân kỳ thời gian nộp.

Cử tri cũng phản ánh vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong đó có khu vực Núi Nghé. Có trường hợp cho biết đã canh tác đất nhiều năm nhưng việc kiểm kê, giải quyết còn vướng mắc.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị tăng cường đối thoại trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trường hợp người dân còn ý kiến về phương án bồi thường thì tiếp tục rà soát, trả lời.

Điều kiện tách thửa liên quan quyền lợi của rất nhiều người dân, ông Minh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến, nghiên cứu để có quy định phù hợp với tính chất từng địa bàn.