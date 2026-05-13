Đại biểu Quốc hội yêu cầu đối thoại kỹ về quyền lợi của người dân

Ngày 13.5, tại phường Bà Rịa (TP.HCM), Tổ đại biểu Quốc hội, đơn vị số 4 (TP.HCM) đã tiếp xúc cử tri các phường, xã: Bà Rịa, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương và Long Sơn.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM trao đổi với các sở, ngành trong buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: NGUYỄN LONG

Chủ trì buổi tiếp xúc cử tri là ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam vắng do lịch công tác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị "phân cấp, phân quyền" cụ thể cho địa phương (cấp xã), bao gồm cả đội ngũ cán bộ khu phố và hoạt động ở khu phố; mở rộng đối tượng là người phụ thuộc có thu nhập thấp (lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng) để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân; cần điều hành thị trường xăng dầu do tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, để người dân được thụ hưởng tốt hơn...

Cử tri Võ Hồng Đào đề nghị đại biểu Quốc hội phản ánh đến Trung ương sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy và biên chế đối với các phòng, ban chuyên môn cấp xã ẢNH: NGUYỄN LONG

Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm phản ánh đến Trung ương sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về tổ chức bộ máy và biên chế đối với các phòng, ban chuyên môn cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp; đề nghị Trung ương xem xét bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tốc độ đô thị hóa và khối lượng công việc thực tế của từng địa phương; bảo đảm có đủ nguồn nhân lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Lợi thế chỉ trở thành động lực phát triển khi quy hoạch tốt

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết Quốc hội tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị số 4 (TP.HCM) ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ông Hải, đây cũng là điều cử tri rất quan tâm. Bà con không chỉ muốn nghe những chủ trương lớn mà còn mong thấy chuyển biến trong từng việc cụ thể, như thủ tục có bớt phiền hà không; quy hoạch có rõ ràng hơn không; dự án chậm có được tháo gỡ không; đường sá, trường học, y tế, công viên, môi trường có tốt hơn không; chính quyền cơ sở có gần dân hơn không; khu phố có đủ điều kiện hoạt động không; đời sống người dân có được cải thiện không...

Cũng theo ông Lê Khánh Hải, các phường, xã dự tiếp xúc sáng nay đều có vị trí rất đặc biệt trong không gian phát triển mới của TP.HCM. Phường Bà Rịa, địa bàn có vai trò quan trọng về hành chính, đô thị, kết nối hạ tầng và dịch vụ. Phường Vũng Tàu là đô thị biển, trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại, văn hóa, có vị trí rất quan trọng về kinh tế biển.

Các phường Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng là các địa bàn đô thị đang phát triển nhanh, có nhiều tiềm năng về thương mại, dịch vụ, du lịch, dân cư, hạ tầng. Phường Long Hương là khu vực có không gian phát triển đô thị, nông nghiệp, nhà ở, dự án và quy hoạch đang chuyển động mạnh. Xã Long Sơn là địa bàn có vị trí rất quan trọng về kinh tế biển, công nghiệp, cảng, hóa dầu, thủy sản, quốc phòng - an ninh.

Nhìn tổng thể, đây là khu vực có nhiều lợi thế, có biển, cảng, đô thị, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản; có các dự án công nghiệp, hạ tầng lớn; có truyền thống lịch sử, văn hóa và con người năng động, nghĩa tình. Nhưng lợi thế chỉ trở thành động lực phát triển khi quy hoạch tốt, hạ tầng tốt, quản lý tốt, môi trường tốt và có sự đồng thuận của nhân dân.

Ông Hải cho biết nhiều địa phương đã chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị đầu tư công, quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền, chăm lo an sinh xã hội được tổ chức thiết thực, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Một số quy hoạch còn chậm điều chỉnh

Tuy nhiên, theo ông Hải, ngoài kết quả đạt được, các địa phương còn vướng, còn khó, còn làm chưa tốt. Một số quy hoạch còn chậm điều chỉnh, chưa đồng bộ, có nơi đã hết hiệu lực, gây khó khăn cho cấp phép xây dựng, thu hút đầu tư và giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn vướng.

Do vướng giải phóng mặt bằng, đường Trịnh Đình Thảo (phường Long Hương) kéo dài nhiều năm chưa thể hoàn thành ẢNH: NGUYỄN LONG

Một số hồ sơ đất đai, cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất tái định cư còn tồn đọng. Một số dự án đầu tư công giải ngân còn thấp. Công tác quản lý đất công, tài sản công, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy vẫn cần được siết chặt hơn.

Ở địa bàn đô thị biển và du lịch như các phường Vũng Tàu, Rạch Dừa, Tam Thắng, Phước Thắng, áp lực về bãi biển, du khách, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, hàng rong, an toàn tắm biển, cứu hộ, giá cả, dịch vụ là rất lớn.

Ở các phường Bà Rịa, Long Hương, áp lực về hạ tầng, quy hoạch, dự án, bồi thường, đất đai, chỉnh trang đô thị cũng rất rõ. Ở xã Long Sơn, yêu cầu phát triển kinh tế biển, công nghiệp, cảng, hóa dầu, nuôi trồng thủy sản phải luôn gắn với bảo vệ môi trường, an toàn dân cư, quốc phòng an ninh và sinh kế bền vững của người dân.

Ông Hải đề nghị các địa phương nhìn nhận đúng thực tế, từ đó có cách làm quyết liệt hơn, cụ thể hơn, sát dân hơn. Các địa phương tiếp tục rà soát các quy hoạch không còn phù hợp. Nội dung nào thuộc thẩm quyền địa phương thì chủ động xử lý. Nội dung nào thuộc thẩm quyền thành phố thì phải báo cáo rõ.

Phải công khai thông tin quy hoạch cho người dân. Phải ưu tiên các công trình dân sinh cấp thiết như đường giao thông, thoát nước, trường học, trạm y tế, công viên, cây xanh, xử lý rác thải, xử lý nước thải.

Với các địa bàn có du lịch biển, phải đặc biệt quan tâm chất lượng không gian công cộng, an toàn bãi tắm, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, giá cả dịch vụ, cứu hộ, cứu nạn. Biển là tài sản chung; phải khai thác tốt, nhưng phải giữ gìn lâu dài.

Đối với vấn đề quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ông Hải cho rằng Nhà nước phải phát triển hạ tầng, phải triển khai dự án. Nhưng phát triển phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Bồi thường phải đúng pháp luật, hỗ trợ phải công bằng. Tái định cư phải bảo đảm điều kiện sống…

Hồ sơ phải có thời hạn rõ ràng, không để người dân đi lại nhiều lần mà không biết hồ sơ đang ở đâu. Không để người dân nghe những câu trả lời chung chung, không để những vướng mắc nhỏ kéo dài thành bức xúc lớn.

Ông Hải đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát từng dự án, từng nhóm hồ sơ, từng vụ việc cụ thể. Cái gì đủ điều kiện thì giải quyết nhanh, cái gì chưa đủ điều kiện thì hướng dẫn rõ, cái gì vượt thẩm quyền thì kiến nghị cấp trên. Việc nào liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân thì phải đối thoại kỹ, không được làm qua loa.