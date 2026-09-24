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    Chính trị

    Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    Nhân dịp tết Trung thu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm, tặng quà các thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.
    Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội- Ảnh 1.

    Chiều 24.9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà các thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Cùng tham gia đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, và lãnh đạo các bộ, ngành, TP.Hà Nội

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội- Ảnh 2.
    Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội- Ảnh 3.

    Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các thiếu nhi

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội- Ảnh 4.
    Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội- Ảnh 5.

    Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần hỏi thăm, tặng quà các thiếu nhi

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội- Ảnh 6.

    Nhân dịp này, anh Bùi Quang Huy đã thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng nhiều suất quà cho các em nhỏ

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội- Ảnh 9.

    Sau khi thăm, gặp mặt tại hội trường, đoàn công tác đã di chuyển sang thăm thực tế gia đình SOS. Tiếp đó, đoàn công tác đã chụp ảnh kỷ niệm với các trẻ nhỏ của Làng trẻ em SOS.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Làng trẻ em SOS Hà Nội được UBND TP.Hà Nội thành lập năm 1998 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1.1990. 

    Làng trẻ em SOS Hà Nội đã chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em trưởng thành. Tính đến nay đã có hơn 400 em đã hoàn toàn tự lập cuộc sống, trong đó 250 em đã lập gia đình và có công việc ổn định. 

    Với những đóng góp đó, Làng trẻ em SOS Hà Nội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý từ các bộ, ngành và Hà Nội. 

    Hiện, làng có 16 gia đình, mỗi gia đình có một bà mẹ, bà dì chăm sóc từ 5 - 10 cháu.

     

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