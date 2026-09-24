Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội

Làng trẻ em SOS Hà Nội được UBND TP.Hà Nội thành lập năm 1998 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1.1990.

Làng trẻ em SOS Hà Nội đã chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em trưởng thành. Tính đến nay đã có hơn 400 em đã hoàn toàn tự lập cuộc sống, trong đó 250 em đã lập gia đình và có công việc ổn định.

Với những đóng góp đó, Làng trẻ em SOS Hà Nội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý từ các bộ, ngành và Hà Nội.

Hiện, làng có 16 gia đình, mỗi gia đình có một bà mẹ, bà dì chăm sóc từ 5 - 10 cháu.