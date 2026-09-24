Trung thu đặc biệt ở Báo Thanh Niên: Những đứa trẻ ngày nào nay vào đại học

Tại Báo Thanh Niên vào tối 23.9, không khí trung thu tại chương trình "Vui tết Trung thu" với chủ đề "Đêm hội trăng rằm" đã rộn ràng từ sớm. Hội trường được trang trí bởi những chiếc đèn lồng, bong bóng, mâm cỗ… rực rỡ sắc màu, cùng tiếng trẻ thơ vui đùa rộn ràng khắp nơi.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên, trao quà động viên các em thuộc chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Đảng bộ Báo Thanh Niên nhận bảo trợ lâu dài đến năm 18 tuổi nhân dịp trung thu

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Chương trình do Công đoàn và Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên tổ chức dành cho con em công đoàn viên, viên chức, người lao động cùng các em thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

5 năm sau, những đứa trẻ ngày nào đã lớn

Trong số những vị khách đặc biệt của đêm hội là các em mất người thân vì đại dịch Covid-19 được Đảng bộ Báo Thanh Niên bảo trợ lâu dài.

Theo ban tổ chức, sau đại dịch, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên ra đời với mong muốn đồng hành, hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19 tiếp tục đến trường và trưởng thành. Trong đó, Đảng bộ Báo Thanh Niên nhận bảo trợ lâu dài 10 em đến năm 18 tuổi; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhận bảo trợ một em.

Các em trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" được Đảng bộ Báo Thanh Niên nhận bảo trợ lâu dài đến năm 18 tuổi hạnh phúc chụp photobooth lưu lại mùa trung thu ý nghĩa cùng anh Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thấm thoắt 5 năm trôi qua, nhiều em nhỏ ngày nào nay đã trở thành sinh viên. Trong số những em được bảo trợ vẫn còn một em học lớp 12 và một em học lớp 8. Với những người làm Báo Thanh Niên, các em đã trở thành những thành viên đặc biệt của đại gia đình Thanh Niên, được gặp gỡ, sẻ chia vào những dịp lễ, tết hàng năm.

Không khí trung thu tràn ngập tiếng cười tại Báo Thanh Niên ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lê Thị Ngọc Tuyết, học sinh lớp 8 Trường THCS Tùng Thiện Vương (TP.HCM), cho biết suốt 5 năm qua, em luôn mong chờ mỗi dịp lễ được trở lại Báo Thanh Niên. Trung thu năm nay, Tuyết thích thú vì có thêm nhiều hoạt động như chụp ảnh photobooth, xem chú hề tạo hình bong bóng, phá cỗ, rước đèn, thưởng thức mì Ý, gà rán rất ngon.

Nhưng điều đặc biệt nhất với Tuyết là được gặp lại "ba nuôi" Nguyễn Ngọc Toàn. "Gặp lại ba nuôi em vui lắm. Ba hỏi con có khỏe không, chuyện học hành thế nào. Mọi năm em cũng được chụp hình với ba, nhưng năm nay còn được chụp photobooth nữa", Tuyết bày tỏ.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chúc các em thiếu nhi có một mùa trung thu vui vẻ và một năm học mới nhiều thành công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dù thời tiết có mưa lớn vào buổi chiều trước khi diễn ra chương trình, Nguyễn Lê Tường Vi, học sinh lớp 12 Trường THPT Vĩnh Lộc (TP.HCM), cũng rất vui và háo hức để đến tham dự. "Năm nay em thấy chương trình có nhiều thay đổi, nhiều hoạt động và quà rất thú vị", Vi nói.

Tào Quảng Doanh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, hạnh phúc khi được gặp lại những người đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm. Doanh nhớ từng lời hỏi thăm gần gũi, ân cần của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn: "Bác còn nói: 'Nay con cao quá, cao hơn bác Toàn luôn rồi'. Bác hỏi thăm chuyện trường lớp, việc học của em nên em thấy rất vui".

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết trung thu năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi 35 thiếu nhi tại TP.HCM, đại diện cho 220 thiếu nhi khu vực TP.HCM và 320 thiếu nhi trên cả nước là con em của người lao động Báo Thanh Niên, có dịp gặp gỡ các em thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên, trao những phần quà đặc biệt dành tặng cho con em công đoàn viên, viên chức, người lao động của đã trúng tuyển vào đại học năm 2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết năm nay cũng đánh dấu chặng đường 5 năm Báo Thanh Niên đồng hành cùng những trẻ em được bảo trợ sau đại dịch. Anh Toàn mong con em của cán bộ, nhân viên Báo Thanh Niên có thêm cơ hội kết nối với các bạn thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", từ đó cùng hỗ trợ nhau trong học tập, rèn luyện và cuộc sống.

"Bác rất vui vì nhiều con ngày trước còn ở bậc tiểu học, THCS, nay đã chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ đồng thời gửi lời chúc các em có một mùa trung thu vui vẻ và một năm học mới nhiều thành công.

Tại chương trình, ban tổ chức cũng trao quà chúc mừng các em là con em công đoàn viên, viên chức, người lao động Báo Thanh Niên trúng tuyển đại học năm 2026.

Những "ngôi sao" tỏa sáng trong đêm trăng

Bên cạnh phá cỗ, rước đèn, xem múa lân và tham gia các trò chơi vui nhộn, các em còn hào hứng bước lên sân khấu tham gia cuộc thi "Sao sáng đêm trăng" với nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu từ trước.

Những "sao sáng" mang đến nhiều tiết mục thú vị, được chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm hội trung thu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG - THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Phan Mai Phương, học sinh lớp 7 Trường THCS Ngô Sĩ Liên (TP.HCM), mang đến bức tranh về chủ đề trung thu với chú Cuội, chị Hằng, thỏ ngọc, mặt trăng và những chiếc lồng đèn. "Chương trình tổ chức tận tối nhưng sáng sớm em đã lên ý tưởng chuẩn bị bức tranh này. Em muốn mọi người có một trung thu vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình", Mai Phương nói.

Ở một góc khác, tiết mục nhảy hip hop trên nền nhạc trung thu của em Huỳnh Lê Vân Phương (6 tuổi) khiến khán giả liên tục vỗ tay. Em tiết lộ những động tác của mình được ba hướng dẫn và cùng tập ở nhà.

Lê Khôi Nguyên, học sinh lớp 9, lại gây ấn tượng với màn biểu diễn karate. Nguyên tâm sự để làm thành thục các động tác này, em đã dành tận 2 - 3 tháng chuẩn bị, tập luyện.

Kết quả, ban tổ chức trao giải "Sao tài năng" cho Huỳnh Lê Vân Phương, "Sao triển vọng" cho Lê Khôi Nguyên, "Sao tỏa sáng" cho Nguyễn Phan Mai Phương; các tiết mục còn lại nhận danh hiệu "Sao ấn tượng".

Khép lại chương trình, các em nhỏ nối thành vòng tròn, tay cầm những chiếc lồng đèn rực rỡ cùng nhau rước đèn và phá cỗ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Đức Bảo Khanh (6 tuổi) cho biết em đã đếm từng ngày đến trung thu sau khi nghe ba kể về chương trình. Vừa được chú hề tạo hình một món đồ chơi, Khanh hào hứng nói: "Ở đây cái gì em cũng thích. Em thích nhất là được chú hề làm bong bóng, vui lắm".

Các em nhỏ thích thú phá cỗ đón mùa trung thu ý nghĩa ẢNH: VÂN ANH

Trước đó, các cháu thiếu nhi là con đoàn viên, viên chức, người lao động Báo Thanh Niên tham gia chương trình “Vui tết Trung thu 2026" do BCH Công đoàn phối hợp với Chi đoàn Báo Thanh Niên tại Hà Nội tổ chức.

Không khí vui trung thu tại tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà trung thu cho các cháu thiếu nhi là con đoàn viên, viên chức, người lao động Báo Thanh Niên tham gia chương trình “Vui tết Trung thu 2026" tại tòa soạn Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng tạo nên chương trình "Vui tết Trung thu" ý nghĩa năm nay: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk, SweetHome Bakery.







