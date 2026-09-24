Một Đoàn trường với 19 đội hình đi về các tỉnh, thành chăm lo trung thu

Mùa trung thu của các em nhỏ ở vùng quê nghèo nhờ thế mà trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn. "Trăng vàng sẻ chia" là chương trình được Đoàn, Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM duy trì tổ chức hằng năm, với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một mùa trung thu vui tươi, ấm áp và nhiều kỷ niệm.

Một mùa trung thu ý nghĩa của đoàn viên, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ẢNH: C.T.V

Năm nay, chương trình có quy mô lớn hơn khi được thông tin rộng rãi đến đông đảo sinh viên, từ đó thu hút nhiều bạn trẻ có chung mong muốn được đóng góp và mang sức trẻ của mình đến với cộng đồng. "Trăng vàng sẻ chia" là dịp để các bạn sinh viên trực tiếp đến với các em thiếu nhi, nhất là những em còn nhiều khó khăn, để cùng vui chơi, sẻ chia và trao gửi một phần tình cảm của sinh viên thành phố mang tên Bác.

Nguyễn Thị Hẹn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết năm nay chương trình được triển khai với 19 đội hình trung thu ở TP.HCM, TP.Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long... "Dù ở đâu, chúng mình đều có chung một mong muốn là mang những điều tốt đẹp nhất của sinh viên trường đến với các em nhỏ", Hẹn chia sẻ.

Theo Hẹn, tại mỗi địa phương, tùy vào điều kiện thực tế, các đội hình tổ chức nhiều hoạt động khác nhau như gian hàng vui chơi, giao lưu văn nghệ, kể chuyện cổ tích, tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, tổ chức các trò chơi và trao tặng quà trung thu cho các em. Có những đội hình quy mô rất lớn, có nơi đón khoảng 1.400 em thiếu nhi tham gia các hoạt động.

Khi lựa chọn địa điểm, đội hình thường ưu tiên những nơi có đông thiếu nhi, đặc biệt là những địa bàn còn nhiều khó khăn, có nhiều gia đình mà cha mẹ làm công nhân hoặc thường xuyên phải đi làm xa. Bên cạnh yếu tố về hoàn cảnh của các em, các bạn cũng khảo sát điều kiện thực tế của địa phương, từ địa điểm tổ chức, khả năng tập trung thiếu nhi, giao thông đến các yếu tố về an ninh, an toàn.

Những phần quà được trao tận tay các em nhỏ ẢNH: C.T.V

"Chúng mình mong muốn khi đội hình đến một địa phương thì không chỉ trao quà rồi rời đi, mà có thể tạo ra một không gian để các em thật sự được vui chơi, được giao lưu và có một đêm trung thu đáng nhớ", Hẹn bày tỏ.

Để có thể triển khai đồng loạt 19 đội hình đi về các tỉnh, thành, công tác chuẩn bị được các bạn thực hiện từ khá sớm. Một số đội hình đã bắt đầu liên hệ địa phương, khảo sát và đi tiền trạm từ tháng 7, tức là trước chương trình khoảng 2 tháng rưỡi.

Sau khi thống nhất với địa phương, các đội hình tiếp tục chuẩn bị nhân sự, phương tiện, quà tặng, nội dung chương trình và các phương án dự phòng. Khi triển khai, tất cả đều cố gắng xuất phát đúng giờ và thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Dù đã khảo sát và tiền trạm từ trước, nhưng trong quá trình tổ chức cũng không tránh khỏi những tình huống khó khăn. Hẹn kể: "Đến đúng ngày di chuyển về xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long thì điều kiện thực tế thay đổi, nước ròng khiến xe 45 chỗ không thể qua phà. Lúc đó, 45 sinh viên tình nguyện trên xe phải cùng nhau vác từng phần quà, từng món đồ qua phà để đưa đến địa điểm tổ chức. Nhưng điều rất đáng quý là địa phương đã chia sẻ, hỗ trợ đội hình trong suốt quá trình di chuyển và tổ chức. Cả đội hình cũng không vì những khó khăn phát sinh mà bỏ cuộc hay làm qua loa chương trình".

Tất bật công tác chuẩn bị trung thu từ hơn 2 tháng trước ẢNH: C.T.V

Đó cũng là một phần rất đẹp trong hành trình mang "Trăng vàng sẻ chia" về với các em nhỏ vùng xa của sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Hành trình đến với các em không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng chính những lúc khó khăn như vậy lại cho sinh viên tình nguyện thấy rõ hơn tinh thần đồng đội, sự sẻ chia và ý nghĩa của từng món quà mình mang đến các em.

"Và khi được nhìn thấy các em nhỏ có mặt đông đủ, được vui chơi và nhận quà, mọi mệt mỏi trên đường đi dường như đều trở nên rất nhỏ", Hẹn nói rồi bồi hồi kể: "Sau chương trình, có những em đi theo các anh chị và hỏi: Anh chị ở đâu?, Khi nào anh chị quay lại đây nữa?… Chỉ những câu hỏi như vậy thôi cũng đủ để chúng mình cảm thấy chuyến đi thật sự có ý nghĩa".

Với các bạn sinh viên, có lẽ món quà lớn nhất nhận lại trong mùa trung thu này chính là những ánh mắt, nụ cười và câu hỏi rất hồn nhiên của các em nhỏ. Đó cũng là điều khiến các bạn muốn tiếp tục mang sức trẻ của mình đến với cộng đồng.