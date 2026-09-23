Học sinh vùng sâu Quảng Trị đón Trung thu trong mùa mưa lũ

Chiều 23.9, tại Trường tiểu học và THCS Trường Xuân (xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị), Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2026 chủ đề "Lồng đèn thắp sáng ước mơ".



Ban tổ chức trao tặng bàn, dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ

Tại chương trình, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Văn phòng Plan International Quảng Trị trao tặng 25 "góc học tập" cho các em có hoàn cảnh khó khăn, gồm những bộ bàn ghế học tập để các em có góc học tập tại nhà.

Dịp này, Vietcombank chi nhánh Quảng Bình tặng 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi. Hội Đồng đội tỉnh cũng tặng 97 suất đồ dùng học tập thiết yếu cho nhà trường.

Em Nguyễn Thảo Linh (học sinh lớp 7/1, Trường tiểu học và THCS Trường Xuân) bày tỏ niềm vui sau khi được các anh chị tặng bánh kẹo trung thu, nhất là từ nay có riêng cho một góc học tập đầy đủ, thoải mái, "Những món quà này giúp em có một góc học tập, ôn luyện bài tập tại nhà", Thảo Linh chia sẻ.

Các em học sinh đưa cao đèn ông sao, hòa cùng điệu nhạc trung thu nhộn nhịp ẢNH: TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ

Lê Thị Thu Hằng (học sinh lớp 6/2) cũng bày tỏ với số tiền học bổng nhận được sẽ dùng để mua sắm áo quần, dụng cụ học tập cho năm học mới.

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên cũng đã tổ chức giao lưu văn nghệ, đố vui có thưởng và cùng nhau phá cỗ trung thu. Hoạt động được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, thiết thực cho các em thiếu nhi.

Trước đó, vào chiều 22.9, Đoàn thanh niên UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn xã Ba Lòng đã tổ chức chương trình "Ánh trăng vùng cao - Trao trọn yêu thương" cho các em học sinh tại phân hiệu Triệu Nguyên (Trường tiểu học và THCS Ba Lòng) và phân hiệu Triệu Nguyên (Trường mầm non Ba Lòng).



Đoàn thanh niên UBND tỉnh Quảng Trị trao các suất học bổng cho học sinh khó khăn ở xã Ba Lòng ẢNH: B.H

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 400 suất quà trung thu, 10 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn và giao lưu văn nghệ.

Ông Trần Thanh Hòa, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Ba Lòng, cho biết đây là món quà rất ý nghĩa với các em học sinh, tiếp thêm động lực để các em đến trường sau khi vừa trải qua một đợt mưa lũ.

Món quà trung thu ấm áp dành tặng cho các học sinh ở vùng lũ ẢNH: B.H

"Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua trên địa bàn đã gây chia cắt nhiều tuyến đường ở xã, việc đến trường của các em khó khăn, nhiều nguy hiểm. Cách đây vài ngày, khi mưa ngớt, nước rút, các giáo viên tập trung lại dọn dẹp trường, sẵn sàng cho các em đến lớp", thầy Hòa chia sẻ.

Phân hiệu Triệu Nguyên, Trường tiểu học và THCS Ba Lòng là nơi theo học của 267 em học sinh. Để đến được trường, các em học sinh phải đi qua một ngầm tràn. Khi mùa mưa đến, khu vực này thường ngập lụt, lưu thông khó khăn.