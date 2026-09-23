Trung thu lan tỏa yêu thương đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Dành nhiều tình cảm cho bệnh nhi

Sáng 22.9, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Hồ Hồng Nguyên; anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư, và các thành viên đoàn công tác đến thăm, tặng quà trung thu các bệnh nhi điều trị tại Khoa Gan, mật, Bệnh viện Nhi T.Ư.

Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm ở xã Phước Hậu thu hút sự tham gia của gần 750 học sinh ẢNH: CTV

Cảm ơn tấm lòng của các anh chị trong đoàn công tác Hội đồng Đội T.Ư, PGS-TS Phạm Duy Hiền, Giám đốc Trung tâm Ngoại tổng hợp, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, chia sẻ Khoa Gan, mật điều trị các ca bệnh lý gan, mật rất nặng. Y bác sĩ đã ứng dụng các phác đồ điều trị, phương pháp phẫu thuật tối ưu, ứng dụng những tiến bộ trong điều trị đem lại cơ hội khỏi bệnh, kiểm soát bệnh nặng. Đặc biệt, Bệnh viện Nhi T.Ư đã thực hiện nhiều ca ghép gan thành công. Hiện 15 bé được theo dõi sức khỏe sau ghép gan và nhiều ca đang chờ ghép.

"Đây là lần đầu tiên con nhập viện, cũng là lần đầu đón trung thu trong bệnh viện. Gia đình xúc động khi luôn được các bác sĩ, các cô điều dưỡng quan tâm, nhận được sự quan tâm của các cô chú... tặng quà trung thu, món quà ý nghĩa động viên tinh thần hai mẹ con lúc này", chị Nguyễn Thị Tâm, mẹ bệnh nhi 15 tuổi, quê Thanh Hóa, bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của Hội đồng Đội T.Ư.

Chị Tâm cho hay trước khi vào viện, con bị tắc tĩnh mạch gan, có triệu chứng bụng chướng, gan to, kèm rối loạn đông máu và được bệnh viện ở địa phương chuyển về Bệnh viện Nhi T.Ư. Sau đợt điều trị 17 ngày, sức khỏe của con đang ổn định dần và tới đây sẽ được thực hiện can thiệp mạch để thông tĩnh mạch bị tắc, đồng thời được điều trị tích cực để gan hồi phục. "Món quà trung thu là món quà động viên rất lớn dành cho con", chị Tâm chia sẻ.

Ở giường bên, bệnh nhi là bé trai 16 tháng tuổi đã nở nụ cười thật tươi khi được nhận món quà trung thu cùng tình cảm thân thương của các cô chú, anh chị.

Lan tỏa yêu thương đến vùng biên

Trước đó, ngày 21.9, Đoàn phường Nha Trang phối hợp Chi đoàn và Chi hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Khánh Hòa, Chi đoàn Công ty TNHH Lingleng tổ chức chương trình trung thu với chủ đề "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026 tại đảo Bích Đầm.

Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên thăm, tặng quà trung thu bệnh nhi tại Khoa Gan, mật, Bệnh viện Nhi T.Ư sáng 22.9 ẢNH: LIÊN CHÂU

Với mong muốn mang đến cho các em nhỏ nơi đảo xa một mùa trung thu ấm áp, trọn vẹn và ý nghĩa, chương trình đã trao tặng 83 suất quà gồm bánh kẹo, lồng đèn, sữa và các nhu yếu phẩm thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm đảo. Những phần quà là sự sẻ chia, tình cảm của tuổi trẻ và các đơn vị đồng hành, góp phần tiếp sức cho các em vững bước đến trường.

Bên cạnh những món quà ý nghĩa, các em thiếu nhi còn được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội với chương trình biểu diễn múa lân, các tiết mục hoạt náo và trò chơi dân gian. Những hoạt động vui tươi, gần gũi góp phần tạo nên một đêm hội trăng rằm nhiều tiếng cười và kỷ niệm đẹp.

Chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026 cũng là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Nha Trang và các đơn vị phối hợp, mang hơi ấm từ đất liền đến với thiếu nhi nơi đảo tiền tiêu.

Cùng ngày, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp xã Sơn Kim 2 và các đơn vị đồng hành tổ chức phát động chương trình "Vì đàn em vùng biên thân yêu" và đêm hội "Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ".

Chương trình phát động "Vì đàn em vùng biên thân yêu" giai đoạn 2026 - 2030, kêu gọi các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới. Dịp này, các đơn vị trao tặng nguồn lực hỗ trợ nhận nuôi, đỡ đầu 18 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới đến năm 18 tuổi; toàn tỉnh phấn đấu đỡ đầu 140 em trong giai đoạn này.

Đêm hội "Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ" trao hơn 450 phần quà trung thu, học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu. Tổng nguồn lực hỗ trợ tại chương trình là hơn 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 19.9, tại Trường THCS và THPT Đắk Mai, xã Bù Gia Mập, Thành đoàn TP.Đồng Nai phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đồng Nai và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm", mang niềm vui trung thu đến với thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

Chương trình trao 100 phần quà "tiếp sức đến trường" cho các em vượt khó học tốt và 720 phần quà trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi, tạo không khí vui tươi, đoàn kết cho thiếu nhi vùng biên giới.

Tại tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long ngày 20.9 chỉ đạo Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình trung thu năm 2026 với chủ đề "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" cho hơn 300 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Long Châu, Tân Hạnh, Phước Hậu và Thanh Đức.