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    Giới trẻ

    Trung thu thân thương với các bệnh nhi

    Liên Châu
    Liên Châu
    Thăm và tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi tại Khoa Gan, mật (Bệnh viện Nhi Trung ương), Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên và các anh chị trong đoàn công tác của Hội Đồng đội Trung ương đã dành cho các bé những tình cảm thân thương nhất.

    Sáng 22.9, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên; anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, và các thành viên đoàn đã thăm, tặng quà Trung thu các bệnh nhi điều trị tại Khoa Gan, mật (Bệnh viện Nhi Trung ương).

    Tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi Gan mật - Ảnh 1.

    Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Gan, mật (Bệnh viện Nhi Trung ương)

    ẢNH: LIÊN CHÂU

    Cảm ơn tấm lòng của chị Hồ Hồng Nguyên cùng các anh, chị thành viên đoàn công tác của Hội Đồng đội Trung ương, PGS-TS Phạm Duy Hiền, Giám đốc Trung tâm Ngoại tổng hợp, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, chia sẻ, Khoa Gan, mật điều trị các ca bệnh lý gan, mật rất nặng. 

    Các bác sĩ đã ứng dụng các phác đồ điều trị, phương pháp phẫu thuật tối ưu, ứng dụng những tiến bộ trong điều trị đem lại cơ hội khỏi bệnh, kiểm soát bệnh rất nặng.

    Đặc biệt, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện nhiều ca ghép gan thành công. Hiện có 15 bé được theo dõi sức khỏe sau ghép gan và nhiều ca đang chờ ghép. 

    Tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi Gan mật - Ảnh 2.

    Chị Nguyễn Thị Tâm, mẹ bệnh nhi 15 tuổi, nhận quà từ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên

    ẢNH: LIÊN CHÂU

    "Đây là lần đầu tiên con nhập viện, cũng là lần đầu đón Trung thu trong bệnh viện. Gia đình xúc động khi luôn được các bác sĩ, các cô điều dưỡng quan tâm, nhận được sự quan tâm của các cô chú... tặng quà Trung thu. Món quà ý nghĩa này động viên tinh thần hai mẹ con rất nhiều", chị Nguyễn Thị Tâm, mẹ bệnh nhi Nguyễn Văn Phi, 15 tuổi, quê Thanh Hóa, bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm chị Hồ Hồng Nguyên cùng các thành viên đoàn công tác của Hội đồng Đội Trung ương dành cho con trai chị, nhân mùa Trung thu này.

    Chị Tâm cho hay, trước vào viện, con bị tắc tĩnh mạch gan, có triệu chứng bụng chướng, gan to, kèm theo rối loạn đông máu. Con được bệnh viện ở địa phương chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đợt điều trị 17 ngày, con sẽ được can thiệp mạch để thông tĩnh mạch bị tắc, đồng thời được điều trị tích cực để gan hồi phục. Món quà Trung thu là món quà động viên rất lớn dành cho con.

    Tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi Gan mật - Ảnh 3.

    Bé trai 16 tháng tuổi cười thật tươi khi được tặng chiếc đèn Trung thu

    ẢNH: LIÊN CHÂU

    Đang nằm trên giường bệnh, bé trai 16 tháng tuổi điều trị teo đường mật bẩm sinh đã nở nụ cười thật tươi khi được nhận chiếc đèn Trung thu từ Bí thư Hồ Hồng Nguyên.

    Ban lãnh đạo Khoa Gan, mật (Bệnh viện Nhi Trung ương) bày tỏ tình cảm, trân trọng trước sự quan tâm của đoàn công tác dành cho các bệnh nhi.

    Ban tổ chức chia sẻ, những phần quà gửi tới các bệnh nhi trong mùa Trung thu là tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của tổ chức Đoàn, Đội dành cho các em, góp phần mang đến cho các bệnh nhi một mùa Trung thu ấm áp, thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

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