Sức khỏe

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 chính thức hoạt động

Liên Châu
01/06/2026 16:34 GMT+7

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú (Hà Nội) chính thức khai trương ngày 1.6, với năng lực tiếp đón 1.500 bệnh nhi/ngày.

Sáng 1.6, tại lễ khai trương Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú (H.Quốc Oai cũ), TP.Hà Nội, GS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương công bố "Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương chính thức đi vào hoạt động".

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cùng tập thể bệnh viện cam kết: bảo đảm cơ sở 2 vận hành an toàn, hiệu quả và đồng bộ với cơ sở chính, giữ vững chất lượng chuyên môn và uy tín của Bệnh viện Nhi Trung ương. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Thăm các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị bệnh viện duy trì môi trường thân thiện; chất lượng dịch vụ y tế ngày cao nâng cao

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cam kết xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, thân thiện, nhân văn; lấy người bệnh làm trung tâm; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, y đức và văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ y tế. Đồng thời, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được nhà nước đầu tư; phát huy tối đa công năng của cơ sở 2 nhằm giảm tải cho cơ sở chính, góp phần nâng cao năng lực hệ thống nhi khoa quốc gia.

Theo GS Điển, cơ sở 2 được vận hành trong tổng thể hoạt động chung của Bệnh viện Nhi Trung ương, với đầy đủ nguồn nhân lực, hệ thống quản lý, quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu tiên. 

Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương khởi công xây dựng từ năm 2023 trên diện tích gần 6 ha với tổng mức đầu tư hơn 880 tỉ đồng đã hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện pháp lý và chuyên môn theo quy định để chính thức đưa vào hoạt động.

Trong giai đoạn đầu, tại đây tập trung vào các chuyên khoa có nhu cầu khám chữa bệnh lớn, góp phần giảm tải cho cơ sở chính và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người bệnh, với quy mô 300 giường bệnh nội trú, 11 khoa lâm sàng cùng các đơn vị cận lâm sàng và chức năng cần thiết; có khả năng tiếp nhận từ 1.000 - 1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị Bệnh viện Nhi Trung ương duy trì xây dựng môi trường thân thiện với người bệnh; đảm bảo chất lượng dịch vụ tương đương và cao hơn cơ sở 1. Cùng với việc có thêm các cơ sở của bệnh viện công lập khác đi vào hoạt động trong năm nay, ngành y tế đang hiện thực các giải pháp giảm tình trạng người bệnh xếp hàng chờ đợi, nóng bức chật chội; giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Phòng tham vấn, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại được thành lập tại Bệnh viện Nhi T.Ư

Phòng tham vấn, hỗ trợ trẻ em đã được Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư (Hà Nội) chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 11.2024.

