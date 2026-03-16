Bộ Y tế đề xuất ngân sách hỗ trợ 2 triệu đồng/người/lần sinh

Bộ Y tế vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Dân số (sau đây gọi là dự thảo nghị định).

Ngoài việc quy định chi tiết các nội dung được luật giao, dự thảo nghị định quy định một số biện pháp, tổ chức, hướng dẫn thi hành luật về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng; kinh phí hỗ trợ tài chính khi sinh con, kinh phí chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác dân số.

Trong đó, dự thảo nghị định quy định cụ thể mức hỗ trợ tài chính khi sinh con: 2 triệu đồng/người/lần sinh; mức hỗ trợ tài chính khi tham gia sàng lọc trước sinh: 900.000 đồng/lần sàng lọc; mức hỗ trợ tài chính khi tham gia sàng lọc sơ sinh: 600.000 đồng/lần sàng lọc.

Theo Bộ Y tế, các mức hỗ trợ này trong quá trình xây dựng chính sách, xây dựng luật Dân số đã được Bộ Y tế đánh giá tác động, xin ý kiến của các cơ quan có liên quan và trình Chính phủ thông qua.

Dự thảo nghị định có nội dung hướng dẫn hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng, không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân tham gia đóng góp, hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng.

Về nguồn kinh phí thực hiện, Bộ Y tế đề xuất kinh phí hỗ trợ tài chính khi sinh con do ngân sách nhà nước địa phương bảo đảm.

Kinh phí hỗ trợ tài chính sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh: thông qua chương trình mục tiêu về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Luật Dân số hiệu lực thi hành từ 1.7.2026. Theo luật này, các biện pháp để duy trì mức sinh thay thế gồm trường hợp sinh con thứ 2, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Với dự thảo nghị định, Bộ Y tế dự kiến trình Chính phủ ban hành trước ngày 30.4.2026.