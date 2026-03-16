Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bộ Y tế đề xuất ngân sách hỗ trợ 2 triệu đồng/người/lần sinh

Liên Châu
16/03/2026 18:17 GMT+7

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng/người/lần sinh; hỗ trợ 600 - 900.000 đồng/sàng lọc sơ sinh, trước sinh.

Bộ Y tế vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Dân số (sau đây gọi là dự thảo nghị định).

ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài việc quy định chi tiết các nội dung được luật giao, dự thảo nghị định quy định một số biện pháp, tổ chức, hướng dẫn thi hành luật về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng; kinh phí hỗ trợ tài chính khi sinh con, kinh phí chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác dân số.

Trong đó, dự thảo nghị định quy định cụ thể mức hỗ trợ tài chính khi sinh con: 2 triệu đồng/người/lần sinh; mức hỗ trợ tài chính khi tham gia sàng lọc trước sinh: 900.000 đồng/lần sàng lọc; mức hỗ trợ tài chính khi tham gia sàng lọc sơ sinh: 600.000 đồng/lần sàng lọc.

Theo Bộ Y tế, các mức hỗ trợ này trong quá trình xây dựng chính sách, xây dựng luật Dân số đã được Bộ Y tế đánh giá tác động, xin ý kiến của các cơ quan có liên quan và trình Chính phủ thông qua.

Dự thảo nghị định có nội dung hướng dẫn hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng, không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân tham gia đóng góp, hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng.

Về nguồn kinh phí thực hiện, Bộ Y tế đề xuất kinh phí hỗ trợ tài chính khi sinh con do ngân sách nhà nước địa phương bảo đảm.

Kinh phí hỗ trợ tài chính sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh: thông qua chương trình mục tiêu về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Luật Dân số  hiệu lực thi hành từ 1.7.2026. Theo luật này, các biện pháp để duy trì mức sinh thay thế gồm trường hợp sinh con thứ 2, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Với dự thảo nghị định, Bộ Y tế dự kiến trình Chính phủ ban hành trước ngày 30.4.2026.

Thách thức lớn khi mức sinh giảm, già hóa dân số nhanh

Việt Nam hiện là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới, dự báo sẽ là quốc gia có dân số già vào năm 2038.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế bộ chính trị mức sinh già hóa dân số ngân sách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận