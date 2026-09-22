Lồng đèn Trung thu bán online đạt hơn 11 tỉ đồng trong một tháng





Phố đèn lồng ở TP.HCM năm nay vắng khách hơn vì mưa nhiều ẢNH : ĐINH ĐANG

Theo báo cáo từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trên 4 sàn thương mại điện tử phổ biến hiện nay tại Việt Nam có khoảng 1.300 shop tham gia kinh doanh sản phẩm lồng đèn Trung thu. Đáng chú ý, doanh số giảm 6,72% so với cùng kỳ âm lịch năm trước, cho thấy thị trường năm nay có dấu hiệu chững lại.

Trên 4 nền tảng Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, sau khi loại bỏ đơn ảo và sản phẩm quà tặng, nhóm đèn Trung thu truyền thống, gồm đèn ông sao, đèn lồng cá chép, đèn giấy kiếng…, doanh số đạt khoảng 2,2 tỉ đồng, với 42.900 lượt bán và 272 shop tham gia trong cùng thời gian. Như vậy, nhóm đèn truyền thống chiếm khoảng 20% tổng doanh số của thị trường đèn Trung thu được khảo sát. Đây vẫn là một phân khúc đáng chú ý, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu mua sắm tăng nhanh trước Tết Trung thu.

Biểu đồ phân bổ kho hàng cũng cho thấy, nhu cầu mua lồng đèn lớn nhất tập trung tại TP.HCM chiếm (45,8%) và Hà Nội (chiếm 39,2%). Các địa phương tiếp theo có tỷ trọng thấp hơn đáng kể như Hưng Yên 6,9%, Bắc Ninh 2,1%, Hải Phòng 1,7%, Thanh Hóa 1,6% và Đà Nẵng 0,9%. Doanh số tập trung chủ yếu ở các mức giá thấp và trung bình, trong khi các sản phẩm có giá cao hơn thì lại ít người chọn mua.

Nhìn tổng thể, thị trường đèn Trung thu trực tuyến năm 2026 vẫn có quy mô lớn, với hơn 231.000 sản phẩm bán ra trong một tháng. Tuy nhiên, doanh số toàn thị trường giảm 6,72% so với cùng kỳ năm trước. Sức mua tập trung vào các sản phẩm giá bình dân, trong khi TP.HCM và Hà Nội tiếp tục là hai đầu mối lớn về kho hàng và doanh số.



