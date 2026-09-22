    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Tiêu dùng thông minhMới- Mới- Mới

    Lồng đèn Trung thu bán online đạt hơn 11 tỉ đồng trong một tháng

    Đinh Đang
    Đinh Đang
    Thị trường đèn lồng Trung thu trên các sàn thương mại điện tử ghi nhận đạt 11,1 tỉ đồng doanh số, với khoảng 231.300 sản phẩm được bán ra trong giai đoạn từ ngày 20.8 đến 18.9.2026 (tương ứng từ ngày 8.7 đến 8.8 âm lịch).

    Lồng đèn Trung thu bán online đạt hơn 11 tỉ đồng trong một tháng- Ảnh 1.

    Phố đèn lồng ở TP.HCM năm nay vắng khách hơn vì mưa nhiều

    ẢNH : ĐINH ĐANG

    Theo báo cáo từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trên 4 sàn thương mại điện tử phổ biến hiện nay tại Việt Nam có khoảng 1.300 shop tham gia kinh doanh sản phẩm lồng đèn Trung thu. Đáng chú ý, doanh số giảm 6,72% so với cùng kỳ âm lịch năm trước, cho thấy thị trường năm nay có dấu hiệu chững lại. 

    Trên 4 nền tảng Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, sau khi loại bỏ đơn ảo và sản phẩm quà tặng, nhóm đèn Trung thu truyền thống, gồm đèn ông sao, đèn lồng cá chép, đèn giấy kiếng…, doanh số đạt khoảng 2,2 tỉ đồng, với 42.900 lượt bán và 272 shop tham gia trong cùng thời gian. Như vậy, nhóm đèn truyền thống chiếm khoảng 20% tổng doanh số của thị trường đèn Trung thu được khảo sát. Đây vẫn là một phân khúc đáng chú ý, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu mua sắm tăng nhanh trước Tết Trung thu.

    Biểu đồ phân bổ kho hàng cũng cho thấy, nhu cầu mua lồng đèn lớn nhất tập trung tại TP.HCM chiếm (45,8%) và Hà Nội (chiếm 39,2%). Các địa phương tiếp theo có tỷ trọng thấp hơn đáng kể như Hưng Yên 6,9%, Bắc Ninh 2,1%, Hải Phòng 1,7%, Thanh Hóa 1,6% và Đà Nẵng 0,9%. Doanh số tập trung chủ yếu ở các mức giá thấp và trung bình, trong khi các sản phẩm có giá cao hơn thì lại ít người chọn mua. 

    Nhìn tổng thể, thị trường đèn Trung thu trực tuyến năm 2026 vẫn có quy mô lớn, với hơn 231.000 sản phẩm bán ra trong một tháng. Tuy nhiên, doanh số toàn thị trường giảm 6,72% so với cùng kỳ năm trước. Sức mua tập trung vào các sản phẩm giá bình dân, trong khi TP.HCM và Hà Nội tiếp tục là hai đầu mối lớn về kho hàng và doanh số.


    Tin liên quan

    Người mua iPhone 18 ở Việt Nam nườm nượp nhận máy

    Người mua iPhone 18 ở Việt Nam nườm nượp nhận máy

    Hôm nay 18.9, thị trường điện thoại ở Việt Nam đang sôi động khi nhiều người đã bắt đầu nhận được máy đặt trước, và nhiều cửa hàng chính thức mở bán iPhone 18.

    Khám phá thêm chủ đề

    Lồng đèn Trung thu lồng đèn trung thu SHOPPEE

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận