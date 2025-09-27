Lồng đèn Trung thu labubu, babythree, con sứa... được săn đón mấy ngày qua

Lồng đèn con sứa

Xuất phát từ các tín đồ có sở thích làm đồ handmade, lồng đèn con sứa nhanh chóng trở thành "hot trend" mùa Trung thu nhờ vẻ ngoài ngộ nghĩnh cùng giá thành phải chăng.

Đỗ Ngọc Huỳnh Như (25 tuổi), ngụ đường Bàu Cát, P.Bảy Hiền (trước là P.12, Q.Tân Bình), TP.HCM, đã nhanh chóng bắt trend khởi sự kinh doanh loại lồng đèn này.

"Để hoàn thành một chiếc đèn Trung thu kẽm nhung cần ít nhất 5 công đoạn, mất khoảng 20 đến 30 phút nếu đã quen tay. Ban đầu thì mình thấy làm khó nhưng chỉ sau vài thành phẩm đầu tiên thì mất khoảng 15 phút là có thể cho ra 1 chiếc lồng đèn hoàn chỉnh", Như chia sẻ. ẢNH: THÁI PHÚC

Mẫu lồng đèn có thiết kế ngộ nghĩnh được bạn trẻ thích thú ẢNH: THÁI PHÚC

Theo Huỳnh Như, giá của lồng đèn sứa dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/chiếc tùy loại. Ngoài ra, Như cho hay các bạn có thể tự mua kẽm nhung về để tự tay làm nên chiếc lồng đèn sẽ góp thêm phần ý nghĩa.

Bùi Trạch Nhân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cảm thấy vô cùng thích thú khi ngay lần đầu biết đến mẫu lồng đèn này. "Lồng đèn sứa rất độc đáo, hơn nữa mình cũng có thể tự mua kẽm nhung về để làm tại nhà. Mình đã tự tay làm một chiếc lồng đèn màu hồng để cho em gái mình chơi Trung thu, mua kẽm thì chỉ tốn khoảng 15.000 đồng là đủ để làm", Nhân nói.

Bắt trend yêu nước với lồng đèn cờ đỏ sao vàng

Ngoài lồng đèn con sứa, Trung thu năm nay còn rộ lên những mẫu lồng đèn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2.9. Các mẫu lồng đèn có in hình cờ đỏ sao vàng cũng được bạn trẻ thích thú lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Huệ (42 tuổi), làm việc tại một tiệm lồng đèn ở đường Lương Nhữ Học, P.Chợ Lớn (trước là P.11, Q.5), TP.HCM, cho biết năm nay chủ đề "tinh thần yêu nước" được nhiều người quan tâm nên các mẫu lồng đèn cờ đỏ sao vàng được ưu tiên bày bán, từ loại giấy đến dán giấy kiếng màu.

“Các mẫu lồng đèn này dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/chiếc, riêng loại lồng đèn giấy thì có giá thành rẻ hơn khoảng 30.000 đồng/chiếc”, chị Huệ cho hay. ẢNH: THÁI PHÚC

Lồng đèn yêu nước bắt trend theo kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2.9 ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Quốc Huy, sinh viên Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, cho biết: “Nhìn những chiếc lồng đèn vừa truyền thống vừa xinh xắn, mình thấy thật đặc biệt. Năm nay lại là năm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nên bắt gặp hình ảnh ấy trên phố khiến lòng rộn ràng hơn. Sau màn diễu binh trang nghiêm của các chiến sĩ, được ngắm lồng đèn đỏ rực rỡ càng thấy tự hào và ấm áp”.

Lồng đèn labubu, babythree vẫn chưa hết trend

Rộ lên từ năm 2024 nhưng đến năm 2025 các mẫu lồng đèn labubu, babythree vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, được người trẻ thích thú chọn mua. Dạo một vòng phố lồng đèn Lương Như Học số lượng loại lồng đèn này cũng chiếm phần lớn. Theo chị Nguyễn Thị Huệ, mặc dù là mẫu cũ nhưng mẫu lồng đèn này vẫn được người trẻ chọn mua khá nhiều vì sự nhỏ gọn và dễ thương.

Lồng đèn babythree được bạn trẻ yêu thích vì sự nhỏ gọn ẢNH: THÁI PHÚC

Labubu gắn trên giỏ có phần ngộ nghĩnh được bạn trẻ yêu thích ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Thị Trúc Thảo, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, chọn mua một chiếc lồng đèn labubu. “Dù không còn nổi như năm trước nhưng mình thấy labubu vẫn rất đáng yêu. Năm nay chuộng kiểu đèn mini, Labubu gắn trên giỏ tre càng làm mình thích thú hơn”, Thảo chia sẻ.

Các mẫu lồng đèn con thỏ cũng được các tiểu thương bày bán nhiều ẢNH: THÁI PHÚC



