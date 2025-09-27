Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Lồng đèn Trung thu labubu, babythree, con sứa... được săn đón mấy ngày qua

Thái Phúc
Thái Phúc
27/09/2025 10:10 GMT+7

Trung thu 2025 bên cạnh những mẫu lồng đèn truyền thống, các loại lồng đèn “hot trend” như labubu, babythree, con sứa và biểu tượng cờ đỏ sao vàng, nón lá được giới trẻ rần rần săn đón.

Lồng đèn con sứa

Xuất phát từ các tín đồ có sở thích làm đồ handmade, lồng đèn con sứa nhanh chóng trở thành "hot trend" mùa Trung thu nhờ vẻ ngoài ngộ nghĩnh cùng giá thành phải chăng.

Đỗ Ngọc Huỳnh Như (25 tuổi), ngụ đường Bàu Cát, P.Bảy Hiền (trước là P.12, Q.Tân Bình), TP.HCM, đã nhanh chóng bắt trend khởi sự kinh doanh loại lồng đèn này.

Điểm qua các mẫu lồng đèn hot trend dịp Trung thu 2025 - Ảnh 2.

"Để hoàn thành một chiếc đèn Trung thu kẽm nhung cần ít nhất 5 công đoạn, mất khoảng 20 đến 30 phút nếu đã quen tay. Ban đầu thì mình thấy làm khó nhưng chỉ sau vài thành phẩm đầu tiên thì mất khoảng 15 phút là có thể cho ra 1 chiếc lồng đèn hoàn chỉnh", Như chia sẻ.

ẢNH: THÁI PHÚC

Điểm qua các mẫu lồng đèn hot trend dịp Trung thu 2025 - Ảnh 3.

Mẫu lồng đèn có thiết kế ngộ nghĩnh được bạn trẻ thích thú

ẢNH: THÁI PHÚC

Theo Huỳnh Như, giá của lồng đèn sứa dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/chiếc tùy loại. Ngoài ra, Như cho hay các bạn có thể tự mua kẽm nhung về để tự tay làm nên chiếc lồng đèn sẽ góp thêm phần ý nghĩa.

Bùi Trạch Nhân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cảm thấy vô cùng thích thú khi ngay lần đầu biết đến mẫu lồng đèn này. "Lồng đèn sứa rất độc đáo, hơn nữa mình cũng có thể tự mua kẽm nhung về để làm tại nhà. Mình đã tự tay làm một chiếc lồng đèn màu hồng để cho em gái mình chơi Trung thu, mua kẽm thì chỉ tốn khoảng 15.000 đồng là đủ để làm", Nhân nói.

Bắt trend yêu nước với lồng đèn cờ đỏ sao vàng

Ngoài lồng đèn con sứa, Trung thu năm nay còn rộ lên những mẫu lồng đèn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2.9. Các mẫu lồng đèn có in hình cờ đỏ sao vàng cũng được bạn trẻ thích thú lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Huệ (42 tuổi), làm việc tại một tiệm lồng đèn ở đường Lương Nhữ Học, P.Chợ Lớn (trước là P.11, Q.5), TP.HCM, cho biết năm nay chủ đề "tinh thần yêu nước" được nhiều người quan tâm nên các mẫu lồng đèn cờ đỏ sao vàng được ưu tiên bày bán, từ loại giấy đến dán giấy kiếng màu.

Điểm qua các mẫu lồng đèn hot trend dịp Trung thu 2025 - Ảnh 4.
Điểm qua các mẫu lồng đèn hot trend dịp Trung thu 2025 - Ảnh 5.

“Các mẫu lồng đèn này dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/chiếc, riêng loại lồng đèn giấy thì có giá thành rẻ hơn khoảng 30.000 đồng/chiếc”, chị Huệ cho hay.

ẢNH: THÁI PHÚC

Điểm qua các mẫu lồng đèn hot trend dịp Trung thu 2025 - Ảnh 6.

Lồng đèn yêu nước bắt trend theo kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2.9

ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Quốc Huy, sinh viên Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, cho biết: “Nhìn những chiếc lồng đèn vừa truyền thống vừa xinh xắn, mình thấy thật đặc biệt. Năm nay lại là năm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nên bắt gặp hình ảnh ấy trên phố khiến lòng rộn ràng hơn. Sau màn diễu binh trang nghiêm của các chiến sĩ, được ngắm lồng đèn đỏ rực rỡ càng thấy tự hào và ấm áp”. 

Lồng đèn labubu, babythree vẫn chưa hết trend

Rộ lên từ năm 2024 nhưng đến năm 2025 các mẫu lồng đèn labubu, babythree vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, được người trẻ thích thú chọn mua. Dạo một vòng phố lồng đèn Lương Như Học số lượng loại lồng đèn này cũng chiếm phần lớn. Theo chị Nguyễn Thị Huệ, mặc dù là mẫu cũ nhưng mẫu lồng đèn này vẫn được người trẻ chọn mua khá nhiều vì sự nhỏ gọn và dễ thương.

Điểm qua các mẫu lồng đèn hot trend dịp Trung thu 2025 - Ảnh 7.

Lồng đèn babythree được bạn trẻ yêu thích vì sự nhỏ gọn

ẢNH: THÁI PHÚC

Điểm qua các mẫu lồng đèn hot trend dịp Trung thu 2025 - Ảnh 8.

Labubu gắn trên giỏ có phần ngộ nghĩnh được bạn trẻ yêu thích

ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Thị Trúc Thảo, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, chọn mua một chiếc lồng đèn labubu. “Dù không còn nổi như năm trước nhưng mình thấy labubu vẫn rất đáng yêu. Năm nay chuộng kiểu đèn mini, Labubu gắn trên giỏ tre càng làm mình thích thú hơn”, Thảo chia sẻ.

Điểm qua các mẫu lồng đèn hot trend dịp Trung thu 2025 - Ảnh 9.

Các mẫu lồng đèn con thỏ cũng được các tiểu thương bày bán nhiều

ẢNH: THÁI PHÚC


Tin liên quan

Những địa điểm 'check-in' trung thu sớm

Những địa điểm 'check-in' trung thu sớm

Gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng nhiều quán cà phê tại TP.HCM đã khoác lên mình những chiếc lồng đèn truyền thống rực rỡ sắc màu, thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in, chụp ảnh.

Chiêm ngưỡng lồng đèn giấy kiếng hình rồng mang tên Đại Long có chiều dài 20 mét

Khám phá thêm chủ đề

Đường Lương Nhữ Học con sứa Labubu Trung thu lồng đèn con thỏ Lồng đèn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận