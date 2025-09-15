Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chiêm ngưỡng lồng đèn giấy kiếng hình rồng mang tên Đại Long có chiều dài 20 mét

Thái Phúc
Thái Phúc
15/09/2025 06:00 GMT+7

Bạn có thể ghé triển lãm lồng đèn Trung thu xưa tại đình Sơn Trà, đường Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định (trước là P.Tân Định, Q.1), TP.HCM. Chương trình do Khởi Đăng Tác Khí – một tổ chức chuyên phục dựng lồng đèn truyền thống thực hiện. Tại đây, cho thể chiêm ngưỡng lồng đèn giấy kiếng hình rồng mang tên Đại Long có chiều dài 20 mét

Trung thu chưa tới nhưng những địa điểm này tại TP.HCM đã rực rỡ sắc màu, thu hút đông bạn trẻ đến tham quan, check-in.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ sắc màu

Dù còn khoảng 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng phố lồng đèn Lương Nhữ Học (trước là Q.5) đã được trang hoàng rực rỡ, không gian bắt đầu nhộn nhịp. Con đường chỉ dài khoảng 100 mét nhưng có hơn 20 gian hàng buôn bán, với đủ loại lồng đèn từ truyền thống đến mini, hiện đại.

Theo chị Huệ 5 giờ 30 đến hơn 23 giờ, nhưng khách đến chơi Trung thu đông nhất vào khoảng 17 giờ và vào những ngày cuối tuần

ẢNH: THÁI PHÚC

Chị Nguyễn Thị Huệ (42 tuổi), làm việc tại một tiệm lồng đèn ở khu vực này, cho biết năm nay chủ đề "tinh thần yêu nước" được nhiều người quan tâm nên các mẫu lồng đèn cờ đỏ sao vàng được ưu tiên bày bán, từ loại giấy đến dán giấy kiếng màu.

Các mẫu lồng đèn cờ đỏ sao vàng là "hàng mới" vào mùa Trung thu năm nay 

ẢNH: THÁI PHÚC

Theo chị Huệ, các mẫu lồng đèn Trung thu mini cũng được khách lựa chọn nhiều vì giá thành rẻ

ẢNH: THÁI PHÚC

Chị Huệ cho hay giá lồng đèn hiện không tăng so với năm ngoái, dao động 40.000 – 50.000 đồng/chiếc nhưng sức mua lại chậm hơn. "Dạo gần đây cứ chiều tối là mưa nhiều nên khách đến tham quan, mua sắm thưa thớt. Tôi chỉ mong từ nay đến Tết Trung thu, mọi người sẽ đi mua nhiều hơn", chị nói.

Những ngày cận Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học còn là điểm hẹn của nhiều gia đình, nhóm bạn và các cặp đôi. Sau giờ học, giờ làm, đông người trẻ tìm đến để tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong không gian đầy sắc màu.

Gia đình trẻ tranh thủ cuối tuần đến tham quan phố lồng đèn trước thềm Trung thu

ẢNH: THÁI PHÚC

Tranh thủ lựa cho chiếc lồng đèn ưng ý để chơi Trung thu

ẢNH: THÁI PHÚC

Không quên "thả dáng" check-in với lồng đèn Trung thu

ẢNH: THÁI PHÚC

Bạn trẻ check-in với lồng đèn

ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Thị Ngọc Hoa, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, chia sẻ: "Trung thu năm nào mình cũng ra phố lồng đèn để vui chơi. Được đứng giữa những ánh đèn lung linh, không khí rộn ràng, mình thấy rất vui và không quên giơ điện thoại chụp vài tấm ảnh để check-in, chia sẻ lên mạng xã hội".

Triển lãm lồng đèn Trung thu xưa tại đình Sơn Trà

Nếu lo mưa chiều tối ảnh hưởng việc vui chơi, bạn trẻ có thể ghé triển lãm lồng đèn Trung thu xưa tại đình Sơn Trà, đường Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định (trước là P.Tân Định, Q.1), TP.HCM. Chương trình do Khởi Đăng Tác Khí – một tổ chức chuyên phục dựng lồng đèn truyền thống thực hiện.

Chiếc lồng đèn giấy kiếng hình rồng mang tên Đại Long có chiều dài 20 mét. Sản phẩm lấy ý tưởng từ hình chụp cảnh rước lồng đèn rồng ở một lễ hội Phủ Dày (Nam Định)

ẢNH: THÁI PHÚC

Trong không gian khoảng 80 m2 của hội quán đình Sơn Trà, hơn 40 chiếc lồng đèn được trưng bày với nhiều hình mẫu như rồng, châu chấu, bọ ngựa, cá chép, cua, thỏ.

Các mẫu lồng đèn thú vị tại triển lãm 

ẢNH: THÁI PHÚC

Theo chị Nguyệt, lồng đèn bọ ngựa không chỉ là hình ảnh gắn liền với thiên nhiên, mà còn biểu trưng cho tinh thần Việt, dám đương đầu với kẻ thù lớn mạnh hơn, thể hiện ý chí bất khuất, không khuất phục

ẢNH: THÁI PHÚC

Chị Nguyễn Minh Nguyệt, đại diện ban tổ chức đồng thời là thợ thủ công của Khởi Đăng Tác Khí, cho biết triển lãm mong muốn tạo ra một không gian đậm chất hoài niệm, giúp người lớn tuổi tìm lại ký ức xưa và giới thiệu cho thế hệ trẻ về Trung thu của những năm trước. "Qua đó, các bạn trẻ có thể hiểu và trân trọng hơn những sản phẩm lồng đèn truyền thống do cha ông để lại từ hàng trăm năm trước", chị nói.

Thủy Tiên thích thú check in tại triển lãm

ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Phạm Thủy Tiên (28 tuổi), khách tham quan, cũng ấn tượng: "Mình biết đến chương trình vì từng theo dõi một số hoạt động trước đây của ban tổ chức. Lần này đến tận nơi, điều khiến mình bất ngờ nhất là chiếc đèn hình con rồng khổng lồ. Trước đó mình chỉ xem hình, nay tận mắt chứng kiến nên cảm giác rất khác".

Theo Tiên những không gian như thế này có ý nghĩa lớn với giới trẻ, nhất là các bạn thích chụp ảnh theo phong cách truyền thống. Không chỉ tạo điểm tham quan mà còn góp phần bảo tồn, nhắc nhớ giá trị văn hóa quen thuộc. 

Nguyễn Trúc Linh, sinh viên Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình II, cho biết: "Buổi triển lãm mang đến cho mình cảm giác hoài niệm về những ngày còn nhỏ, được thưởng thức miếng trà, ăn miếng bánh Trung thu. Thật sự rất lâu rồi mình mới nhìn thấy những chiếc lồng đèn làm bằng giấy kiếng và cây trúc như thế này".

