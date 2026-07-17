Sinh viên tình nguyện chuyển giao phần mềm hỗ trợ đắc lực cho địa phương

Trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2026, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM triển khai với 4 đội hình chia đều tại các địa phương gồm TP.HCM, Đồng Tháp và Tây Ninh. Mang theo niềm tin, trách nhiệm và khát vọng tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương và lan tỏa giá trị nhân văn thông qua mỗi công trình, phần việc trên hành trình tình nguyện.

Anh Trương Công Trường, Bí thư Đoàn trường, Chỉ huy trưởng chiến dịch, cho biết trong chiến dịch năm nay, sinh viên tình nguyện sẽ đem đến cho địa phương các hoạt động liên quan đến chuyên môn ngành học. Qua đó các giúp các bạn sinh viên phát huy tối đa năng lực cá nhân trong hoạt động tình nguyện.

Hơn 300 sinh viên tình nguyện Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã chính thức bắt đầu những ngày hè ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay ẢNH: THẾ DUY

Trong chiến dịch năm nay, đội hình sẽ xây Nhà khăn quàng đỏ cho một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gia Thuận (tỉnh Đồng Tháp); thực hiện xây cầu dân sinh và một công trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời tại xã Tân Nhuận Đông (tỉnh Đồng Tháp).

Bên cạnh đó, với 1.000 cây xanh được phân bổ về các đội hình (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh; xã Gia Thuận và Tân Nhuận Đông), sẽ được sinh viên tình nguyện trồng, góp phần phủ xanh thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Cũng theo anh Trường, ngoài các hoạt động an sinh xã hội, trong chiến dịch năm nay, sinh viên trường thực hiện công tác hỗ trợ chuyển giao phần mềm cho 2 địa phương (xã Gia Thuận và Tân Nhuận Đông). Những phần mềm này sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực cho địa phương trong công tác quản lý địa giới hành chính, quản lý đất công và các danh mục khác theo yêu cầu của địa phương.

PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho rằng với mỗi việc làm, mỗi công trình, dù nhỏ nhưng xuất phát từ sự chân thành sẽ góp phần xây dựng hình ảnh những người trẻ giàu tri thức, trách nhiệm và nhân ái, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng ẢNH: THẾ DUY

Gửi gắm đội hình sinh viên tình nguyện trước giờ xuất quân, PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, chia sẻ: "Nhà trường luôn xác định việc giáo dục sinh viên không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn, mà còn phải gắn liền với lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến. Với mỗi việc làm, mỗi công trình, dù nhỏ nhưng xuất phát từ sự chân thành sẽ góp phần xây dựng hình ảnh những người trẻ giàu tri thức, trách nhiệm và nhân ái, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng".

Trước giờ xuất quân, Nguyễn Lê Hoàng Anh, sinh viên Khoa Môi trường, háo hức chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh. Mình đã theo dõi các hoạt động của chiến dịch này khá lâu, từ khi còn là học sinh. Mình mong muốn được dùng chính sức trẻ, kiến thức của bản thân để đóng góp cho cộng đồng. Tham gia chiến dịch cũng giúp mình bước ra ngoài vùng an toàn, rèn luyện được bản lĩnh và trưởng thành hơn".

Sinh viên tình nguyện vận chuyển cây xanh lên chuyến xe "Mùa hè xanh" đi về các địa phương ẢNH: THẾ DUY

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình sinh viên tình nguyện đã nhanh chóng vận chuyển hành lý, cây cùng các vật dụng phục vụ chiến dịch lên xe, di chuyển về địa phương. Bằng tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của sức trẻ, chiến dịch kéo dài 22 ngày (từ 17.7 đến 7.8) được kỳ vọng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, lưu giữ kỷ niệm đẹp cho sinh viên và xây dựng dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân địa phương.