Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam: Bố trí biên chế không nên máy móc

Chiều 12.10, tại Đảng ủy phường Hương Trà, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.

Kiến nghị tạm dừng sáp nhập đơn vị hành chính trong một nhiệm kỳ

Tại hội nghị, cử tri phường Hương Trà kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, bảo đảm tái định cư và sinh kế bền vững khi triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đồng thời đề nghị tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch kéo dài, hồ sơ đất đai tồn đọng qua nhiều thời kỳ.

Cử tri Nguyễn Thị Gái (ở khu dân cư Hương Trà), cho rằng chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố và sắp xếp thôn, tổ dân phố từ ngày 1.7.2025 đã góp phần tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc ở một số lĩnh vực.

Bà Nguyễn Thị Gái (ở khu dân cư Hương Trà) nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, cử tri kiến nghị trước mắt chưa nên tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính, ít nhất trong một nhiệm kỳ, để có thời gian đánh giá kết quả thực hiện, nhận diện những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục. Theo bà, việc ổn định tổ chức bộ máy cũng tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân.

Đáng chú ý, cử tri Bùi Đức Thỏa (ở tổ dân phố Thọ Tân) kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là việc giảng dạy lịch sử dân tộc trong nhà trường; đồng thời tăng cường quản lý, xử lý những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử trên mạng xã hội.

Theo ông Thỏa, giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu. Trong quá trình đổi mới giáo dục, những vấn đề liên quan đến chương trình, nội dung giảng dạy, đặc biệt là vị trí của môn lịch sử trong nhà trường, từng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Ông Thỏa bày tỏ đồng tình với việc môn lịch sử được xác định là môn học bắt buộc, đồng thời cho rằng cần tiếp tục chú trọng trang bị kiến thức lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ. Việc hiểu biết về cội nguồn, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước có ý nghĩa quan trọng trong bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với đất nước.

Từ thực tế tiếp xúc, trò chuyện với sinh viên, ông Thỏa nhận thấy kiến thức lịch sử của một bộ phận người trẻ còn hạn chế. Vì vậy, ông kiến nghị Quốc hội quan tâm hơn nữa đến chất lượng dạy và học lịch sử, bảo đảm học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản, chính xác, có hệ thống về lịch sử Việt Nam.

Nâng chất lượng dạy lịch sử

Cử tri này cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung vào sách giáo khoa những nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu, nhất là các dấu mốc quan trọng trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc.

"Nội dung giảng dạy cần dựa trên tư liệu đáng tin cậy, bảo đảm tính chính xác và khoa học, giúp học sinh hiểu đúng về truyền thống, những giá trị lịch sử của dân tộc", ông Thỏa nói.

Đối với môi trường mạng, ông Thỏa phản ánh vẫn xuất hiện những nội dung có dấu hiệu xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả phát triển của đất nước, có thể ảnh hưởng đến nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Cử tri Bùi Đức Thỏa (ở tổ dân phố Thọ Tân) kiến nghị nâng chất lượng dạy lịch sử, ngăn tin sai lệch trên mạng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Từ đó, ông kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, hoàn thiện quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý thông tin trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, ông Thỏa cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, giúp người dân nâng cao khả năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, tránh bị tác động bởi những nội dung sai lệch trên mạng xã hội.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho hay tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu 18 ý kiến, tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực.

Toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố, các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục nghiên cứu, xử lý; những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương và Quốc hội sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu, phản ánh tại kỳ họp tới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kết luận tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sau một năm triển khai mô hình mới, Trung ương đã yêu cầu rà soát việc phân cấp, phân quyền theo hướng gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực tế hiện nay, một số nhiệm vụ được giao xuống cấp xã, phường nhưng chưa đi kèm nguồn lực tương xứng; có nơi, một phòng chuyên môn phải phụ trách nhiều lĩnh vực thuộc các sở, ngành cấp thành phố, gây áp lực lớn cho cán bộ cơ sở.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh tổ chức bộ máy theo hướng tăng số lượng phòng chuyên môn khi cần thiết, phù hợp với quy mô dân số, diện tích và tính chất công việc của từng địa phương. Việc bố trí biên chế cũng sẽ được tính toán linh hoạt, phù hợp thực tiễn, không áp dụng máy móc một mô hình chung cho tất cả địa phương.

Về văn hóa, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng, ông Nguyễn Anh Tuấn đánh giá những kiến nghị của cử tri liên quan đến giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức cho thế hệ trẻ là vấn đề rất quan trọng.

"Trung ương đang tập trung xây dựng chiến lược công tác tư tưởng, trong đó có các giải pháp bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, đấu tranh với thông tin xấu độc và nâng cao hiệu quả quản lý các nền tảng số", ông Tuấn nhấn mạnh.