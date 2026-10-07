Vu khống, xúc phạm giáo viên trên mạng xã hội, người phụ nữ bị xử phạt

Ngày 7.10, Công an xã Hòa Tiến (thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Đ.T.T.T (30 tuổi, ở thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến) về hành vi đăng tải thông tin, dùng lời lẽ thô tục để vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Công an xã Hòa Tiến (Đà Nẵng) xử phạt 12,5 triệu đồng đối với 1 người phụ nữ đăng tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm người khác trên mạng xã hội ẢNH: CTV

Trước đó, Công an xã Hòa Tiến tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.K.T (29 tuổi, ở thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến) về việc một tài khoản mạng xã hội đăng bài viết kèm hình ảnh cá nhân và thông tin công việc của chị K.T, trong đó chứa nhiều nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín.

Theo trình báo, bài viết sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý trên không gian mạng, ảnh hưởng đến uy tín, công việc và cuộc sống gia đình của chị K.T, hiện là giáo viên.

Qua xác minh, Công an xã Hòa Tiến xác định Đ.T.T.T là người đăng tải bài viết. Làm việc với công an, T.T thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật, Đ.T.T.T nhận thức được sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết có nội dung xúc phạm.

Căn cứ Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15.5.2026, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, Công an xã Hòa Tiến đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính Đ.T.T.T 12,5 triệu đồng.

Công an xã Hòa Tiến khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin. Những hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, sử dụng lời lẽ thô tục để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.