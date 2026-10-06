Từ clip thiếu niên cầm kéo khiêu khích người đi đường, lộ vụ trộm xe máy ở Đà Nẵng

Ngày 6.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết qua công tác tuần tra phòng, chống tội phạm xâm phạm nhân thân và các hành vi vi phạm pháp luật khác, lực lượng chức năng đã phát hiện, làm rõ nhóm thiếu niên liên quan vụ trộm cắp xe máy và một vụ việc gây mất trật tự trên đường phố.

Từ clip thiếu niên dùng kéo khiêu khích người đi đường, công an làm rõ thêm vụ trộm xe máy ẢNH: CTV

Theo đó, khi tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), tổ công tác phát hiện 2 thiếu niên ngồi cạnh một xe máy Wave Alpha màu xanh, không gắn biển kiểm soát.

Qua quan sát, tổ công tác nhận thấy đặc điểm của 2 thiếu niên và phương tiện có nhiều điểm tương đồng với những người xuất hiện trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại cảnh một số thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông, sử dụng hung khí khiêu khích người đi đường trên đường Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường) vào sáng 4.10.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, xác định 2 thiếu niên là N.Đ.K (17 tuổi, trú phường An Khê) và V.M.T (17 tuổi, trú phường Hải Châu).

Làm việc với công an, N.Đ.K và V.M.T thừa nhận là 2 người xuất hiện trong đoạn clip nói trên.

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng công an xác định chiếc xe Wave Alpha mà 2 thiếu niên sử dụng là tài sản do N.Đ.K cùng H.G.H (16 tuổi, trú phường Hòa Khánh) trộm cắp tại phường An Hải vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 3.10.

Từ thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét và triệu tập H.G.H đến làm việc. Tại cơ quan công an, H.G.H khai nhận đã cùng N.Đ.K thực hiện vụ trộm chiếc xe máy nói trên.

Chiếc xe máy được xác định là tang vật trong vụ trộm xảy ra tại phường An Hải ngày 3.10 ẢNH: CTV

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng sau đó bàn giao hồ sơ, tang vật cùng các thiếu niên N.Đ.K và H.G.H cho Công an phường An Hải tiếp tục xác minh, thụ lý theo thẩm quyền.

Đối với V.M.T, cơ quan công an xác định hành vi dùng kéo kim loại khiêu khích người đi đường hiện chưa đủ căn cứ xử lý. V.M.T được bàn giao cho gia đình bảo lãnh, quản lý.