Giả vờ mua xe, 2 thanh niên ở Đà Nẵng dàn cảnh cướp xe

Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hiếu (18 tuổi, trú xã Thạnh Mỹ) và Phùng Văn Kim Tiến (23 tuổi, ở xã Quế Sơn, cùng thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 bị can cướp xe máy ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra, ngày 25.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của L.C.P (18 tuổi, ở phường An Cựu, thành phố Huế) về việc bị cướp xe máy hiệu Honda Air Blade khi đến giao dịch mua bán xe tại khu vực đường Hòa Minh 4, phường Hòa Khánh (Đà Nẵng) vào tối 20.9.

Trước đó, P. đăng thông tin bán xe trên Facebook. Thấy bài đăng, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe nên rủ Tiến cùng thực hiện. Cả 2 thống nhất chọn khu vực vắng người làm địa điểm giao dịch, đồng thời chuẩn bị phương tiện để tẩu thoát.

Khoảng 21 giờ ngày 20.9, Hiếu và Tiến giấu một xe máy hiệu Yamaha Exciter tại khu vực số 1 Hòa Minh 7 rồi đi bộ đến điểm hẹn.

Khi P. đưa xe đến, Hiếu đề nghị được chạy thử. Do P. yêu cầu đi cùng, Hiếu chở P. chạy một vòng rồi quay lại vị trí Tiến chờ sẵn.

Tại đây, Hiếu ra hiệu cho Tiến đẩy P. xuống xe, chiếm đoạt chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade rồi nhanh chóng tẩu thoát, đưa chiếc xe về nhà cất giấu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, truy tìm nghi phạm gây án.

Đến ngày 26.9, lực lượng công an xác định Hiếu và Tiến là 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp nên nhanh chóng bắt giữ. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả hai đã khai nhận hành vi cướp xe.

Cơ quan Công an tạm giữ 1 xe mô tô Honda Air Blade màu đen và 1 biển số xe 43AB-068.86.

Tang vật được lực lượng công an thu giữ ẢNH: CTV

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.