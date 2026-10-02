Cầm dao tấn công người cùng dãy trọ vì nói chuyện gây ồn ào

Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Nhật Thống (24 tuổi, ở thôn Lộc Ninh, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại điều 123 và điều 304 bộ luật Hình sự.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Nhật Thống (bìa trái) ẢNH: CTV

Theo điều tra, ngày 20.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu của các tội danh "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra tại tổ dân phố Thạch Tân (phường Bàn Thạch), do Công an phường Bàn Thạch chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 ngày 31.5, chị Lê Thị Cúc (21 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, ở xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng) ngồi nói chuyện trước phòng trọ tại dãy nhà trọ của bà Nguyễn Thị Lai, thuộc tổ dân phố Thạch Tân.

Lúc này, Hồ Nhật Thống đang ở trong phòng, nghe tiếng Tuấn và Cúc nói chuyện nên mở cửa nhắc nhở vì cho rằng 2 người gây ồn. Tuấn đáp lại rằng mình chỉ nói chuyện bình thường, sau đó Thống trở vào phòng.

Khoảng 5 phút sau, Thống tiếp tục đi ra, đứng nhìn về phía Tuấn và Cúc. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, rồi Thống trở vào phòng và đóng cửa.

Một lúc sau, Tuấn đi ra lấy mũ bảo hiểm ở xe máy. Khi Tuấn đi ngang qua phòng trọ của Thống, Thống bất ngờ cầm dao chạy ra, dùng chân đạp mạnh khiến Tuấn ngã vào tường rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người và trán nạn nhân.

Sau khi gây thương tích cho Tuấn, Thống bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y thành phố Đà Nẵng, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Văn Tuấn qua 2 lần giám định là 10%.

Sau thời gian tiếp nhận, củng cố hồ sơ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Nhật Thống để điều tra về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc Thống dùng dao có tính sát thương cao để thực hiện hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật nên bị khép vào tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định tại quy định tại điều 123 và điều 304 bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục điều tra vụ án, xử lý Hồ Nhật Thống theo quy định pháp luật.

