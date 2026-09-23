Cậu ruột tử vong sau khi xô xát với cháu

Ngày 23.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang phối hợp Công an xã Đại Lộc điều tra vụ ông Đ.M (54 tuổi) tử vong tại nhà riêng, nghi do bị xô xát dẫn đến chấn thương sọ não.

Nghi phạm Đỗ Thành bị tạm giữ để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người ẢNH: C.T.V

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 19.9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an xã Đại Lộc về việc phát hiện ông Đ.M tử vong tại một căn nhà trên đường Hùng Vương, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng. Trên người nạn nhân có thương tích ở vùng đầu.

Qua xác minh, tối 18.9, Đỗ Thành (36 tuổi, ở cùng nhà với ông Đ.M, cậu ruột của Thành) đến nhà C.H.V (40 tuổi, ở xã Đại Lộc) ăn nhậu. Khoảng 20 giờ 20 phút, nhận thấy Thành say xỉn mất kiểm soát, anh V. chở Thành về nhà.

Khi Thành vừa xuống xe, ông Đ.M từ trong nhà đi ra sau đó 2 người xảy ra lời qua tiếng lại. Thành ôm giữ ông M., trong lúc giằng co cả hai cùng ngã xuống nền xi măng phía trước nhà. Thành nằm đè lên người ông M., sau đó đi vào phòng ngủ.

Phát hiện ông M. chảy máu vùng đầu, anh V. báo Công an xã và cùng lực lượng công an đưa ông đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc tại xã Đại Lộc để sơ cứu. Tuy nhiên, ông M. không đồng ý nhập viện, nên khoảng 23 giờ cùng ngày (18.9), anh V. đưa ông M. về nhà.

Sau khi anh V. rời đi, giữa ông M. và Thành tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Thành đẩy ông M. ngã, khiến vùng đầu ông đập vào bờ tường trong phòng ngủ. Sau đó, Thành về phòng ngủ.

Khoảng 8 giờ 45 ngày 19.9, Thành thức dậy và phát hiện ông M. nằm dưới nền nhà, phía sau đầu có máu. Thành đề nghị đưa ông M. đi bệnh viện nhưng ông không đồng ý.

Đến khoảng 9 giờ 10 phút, Thành đến nhà anh V. lấy xe máy rồi quay về. Khi trở lại, Thành phát hiện ông M. đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Đại Lộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan. Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định ông M. tử vong do chấn thương sọ não, với tổn thương nghiêm trọng tại vùng hộp sọ phía sau và tụ máu trong não.

Xác định Thành có hành vi xô đẩy, đánh ông M. gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Đỗ Thành để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.