Cử tri Đà Nẵng kiến nghị cấm sóng nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

Ngày 12.10, tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đối với cử tri 5 phường trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, cử tri đã thẳng thắn phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến giáo dục, quản lý hoạt động nghệ thuật, phòng chống tội phạm công nghệ cao, an sinh xã hội và những bất cập trong quá trình phát triển đô thị...

Kiến nghị tháo gỡ tình trạng thiếu sách giáo khoa

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng thực chất; có chính sách tiền lương phù hợp đối với giáo viên, đồng thời giảm chi phí và áp lực học tập cho phụ huynh, học sinh.

Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị nhiều vấn đề được dư luận quan tâm tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ẢNH: THÁI CƯỜNG

Cử tri cũng kiến nghị giữ ổn định chương trình giáo dục cốt lõi, củng cố vị trí môn lịch sử, tháo gỡ tình trạng thiếu sách giáo khoa và những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ học sinh bán trú. Đối với đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, cử tri đề nghị cơ quan chức năng đánh giá kỹ tính thực tiễn, điều kiện triển khai và khả năng đáp ứng của từng địa phương trước khi thực hiện.

Đáng chú ý, cử tri đề nghị tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội; quy định rõ trách nhiệm pháp lý và áp dụng chế tài nghiêm đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, cử tri đề xuất xem xét các biện pháp như cấm sóng, đình chỉ hoạt động nghệ thuật đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị xử lý triệt để tình trạng SIM rác, tài khoản ngân hàng rác nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo, góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao đang diễn biến phức tạp.

Đối với chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, cử tri đề nghị làm rõ các tiêu chí, đối tượng thụ hưởng, phạm vi khám và cơ chế tổ chức thực hiện để chính sách đi vào thực tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.



Trong lĩnh vực đô thị và quản lý tài sản công, cử tri kiến nghị giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tại các đô thị lớn; đồng thời xử lý triệt để hơn 500 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh lãng phí nguồn lực công.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị xử lý nghiêm nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật ẢNH: THÁI CƯỜNG

Cử tri cũng đề xuất quan tâm quy hoạch quỹ đất dành cho không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo thêm địa điểm vui chơi, giao lưu và tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội phục vụ người dân.

Một nội dung khác được cử tri quan tâm là nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của người dân. Theo đó, cần xây dựng hệ thống mã số theo dõi kiến nghị cử tri thống nhất, giúp người dân thuận tiện tra cứu tiến độ xử lý. Hệ thống cần phân biệt rõ giữa trạng thái "đã trả lời" và "đã giải quyết", tránh tình trạng kiến nghị được phản hồi nhưng vấn đề thực tế vẫn chưa được tháo gỡ.

Đối với chuyển đổi số, cử tri đề nghị không chỉ đánh giá kết quả thông qua số lượng dịch vụ công trực tuyến hay tỷ lệ hồ sơ được số hóa, mà cần dựa trên những chỉ số thực tế như người dân tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, giảm bao nhiêu lần đi lại và số lượng giấy tờ phải kê khai.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, cụ thể và có tính xây dựng của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư cho hay các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ẢNH: THÁI CƯỜNG

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, Thường trực Ban Bí thư đề nghị lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, xem xét và xử lý dứt điểm, đồng thời trả lời kịp thời cho người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu phân loại chính xác từng nhóm kiến nghị để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo đúng quy định.

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, nhằm khơi thông nguồn lực

Thông tin về tình hình đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm vẫn đạt kết quả tích cực, với tăng trưởng kinh tế trên 9%, mức cao nhất trong 15 năm qua. Để duy trì đà phát triển, yêu cầu đặt ra đối với công tác lập pháp là tiếp tục đổi mới, xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, giải phóng nguồn lực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Theo Thường trực Ban Bí thư, điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở thể chế mà còn ở năng lực thực thi và hiệu quả thực tế. Vì vậy, cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, cần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian và kết quả, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Thường trực Ban Bí thư cho biết tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đã xem xét nhiều vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Các định hướng tập trung vào đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đổi mới công tác cán bộ, thu hút nhân tài và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Yêu cầu xuyên suốt là nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và bảo đảm nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá tình hình phát triển của Đà Nẵng khi đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, nhất là du lịch, thương mại, dịch vụ và sản xuất công nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng một trong những nhiệm vụ Đà Nẵng cần tập trung là xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực. Đồng thời, đề nghị thành phố chủ động đề xuất cơ chế, cách làm mới, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các dự án. Quá trình xử lý phải được thanh tra, kiểm tra rõ ràng, xác định đúng trách nhiệm.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh mục tiêu tinh gọn bộ máy không đơn thuần là giảm đầu mối mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết thủ tục nhanh chóng, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần. Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với nguồn lực và con người.

"Công tác cán bộ cần lấy kết quả, uy tín và hiệu quả công việc làm thước đo, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình", Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.